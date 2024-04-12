روسيا تجري اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
17:18 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 17:25 GMT 12.04.2024)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية
© Sputnik . Stringer/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي أجرى تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع اختبار كابوستين يار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 12 أبريل/نيسان 2024، من ميدان كابوستين يار المركزي الرابع التابع للدولة في مقاطعة أستراخان، أطلق طاقم قتالي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لنظام صاروخي أرضي متنقل".
وأضاف البيان: "كما هو محدد، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبار الدولة لأنظمة الصواريخ الواعدة، بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف هو التأكد من ثبات الصواريخ الموجودة في الخدمة لدى الجيش الروسي".
وتابع البيان: "تؤكد النتائج التي تم الحصول عليها الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي لروسيا".
⚡️الدفاع الروسية: إجراء اختبار لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات لنظام صاروخي أرضي متنقل— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 12, 2024
📸 الصور والفيديوهات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/S6pnftSOWR
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مهام الإطلاق بالكامل.