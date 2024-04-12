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روسيا تجري اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
روسيا تجري اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي أجرى تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع اختبار كابوستين يار. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T17:18+0000
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روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 12 أبريل/نيسان 2024، من ميدان كابوستين يار المركزي الرابع التابع للدولة في مقاطعة أستراخان، أطلق طاقم قتالي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لنظام صاروخي أرضي متنقل".وأضاف البيان: "كما هو محدد، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبار الدولة لأنظمة الصواريخ الواعدة، بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف هو التأكد من ثبات الصواريخ الموجودة في الخدمة لدى الجيش الروسي".صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديووأشار إلى أنه تم الانتهاء من مهام الإطلاق بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مروحية-كا-52-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1087934684.html
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روسيا

روسيا تجري اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

17:18 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 17:25 GMT 12.04.2024)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية
إطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Stringer
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي أجرى تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع اختبار كابوستين يار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 12 أبريل/نيسان 2024، من ميدان كابوستين يار المركزي الرابع التابع للدولة في مقاطعة أستراخان، أطلق طاقم قتالي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لنظام صاروخي أرضي متنقل".
وأضاف البيان: "كما هو محدد، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبار الدولة لأنظمة الصواريخ الواعدة، بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف هو التأكد من ثبات الصواريخ الموجودة في الخدمة لدى الجيش الروسي".
مروحية هجومية من طراز كا-52 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
16:21 GMT
وتابع البيان: "تؤكد النتائج التي تم الحصول عليها الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي لروسيا".
صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مهام الإطلاق بالكامل.
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