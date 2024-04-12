https://sputnikarabic.ae/20240412/سلطات-دونيتسك-نقطة-تحول-لصالح-القوات-الروسية-على-طول-الجبهة-بأكملها-في-الجمهورية-1087910631.html

سلطات دونيتسك: نقطة تحول لصالح القوات الروسية على طول الجبهة بأكملها في الجمهورية

سلطات دونيتسك: نقطة تحول لصالح القوات الروسية على طول الجبهة بأكملها في الجمهورية

سبوتنيك عربي

صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن هناك نقطة تحول في جميع الاتجاهات في جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح القوات الروسية،... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T07:25+0000

2024-04-12T07:25+0000

2024-04-12T07:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال كيماكوفسكي لوكالة "سبوتنيك"، مشيرًا إلى أن التقارير القتالية: "في معظم الأسلحة، نتفوق على العدو في بعض الأحيان بعشرات المرات، ولهذا السبب أنا متفائل ويمكنني القول اليوم بالفعل أن هناك نقطة تحول لصالح روسيا في اتجاه دونيتسك".وأشار كيماكوفسكي إلى أنه يعتمد، من بين أمور أخرى، على المعلومات التي يتلقاها من ابنه الذي هو على خط التماس.وأشار أيضًا إلى أنه يتم الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في جميع الاتجاهات، بما في ذلك أوغليدار وكراسنوغوروفكا وضواحي أفدييفكا وأرتيوموفسك وتشاسوف يار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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