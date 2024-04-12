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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240412/سلطات-دونيتسك-نقطة-تحول-لصالح-القوات-الروسية-على-طول-الجبهة-بأكملها-في-الجمهورية-1087910631.html
سلطات دونيتسك: نقطة تحول لصالح القوات الروسية على طول الجبهة بأكملها في الجمهورية
سلطات دونيتسك: نقطة تحول لصالح القوات الروسية على طول الجبهة بأكملها في الجمهورية
سبوتنيك عربي
صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن هناك نقطة تحول في جميع الاتجاهات في جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح القوات الروسية،... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T07:25+0000
2024-04-12T07:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كيماكوفسكي لوكالة "سبوتنيك"، مشيرًا إلى أن التقارير القتالية: "في معظم الأسلحة، نتفوق على العدو في بعض الأحيان بعشرات المرات، ولهذا السبب أنا متفائل ويمكنني القول اليوم بالفعل أن هناك نقطة تحول لصالح روسيا في اتجاه دونيتسك".وأشار كيماكوفسكي إلى أنه يعتمد، من بين أمور أخرى، على المعلومات التي يتلقاها من ابنه الذي هو على خط التماس.وأشار أيضًا إلى أنه يتم الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في جميع الاتجاهات، بما في ذلك أوغليدار وكراسنوغوروفكا وضواحي أفدييفكا وأرتيوموفسك وتشاسوف يار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/بوتين-أعداء-روسيا-وضعوا-أنفسهم-في-الزاوية-عندما-رفضوا-التفاوض-معها-1087904126.html
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روسيا, العالم

سلطات دونيتسك: نقطة تحول لصالح القوات الروسية على طول الجبهة بأكملها في الجمهورية

07:25 GMT 12.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن هناك نقطة تحول في جميع الاتجاهات في جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح القوات الروسية، وحجم التقدم اليومي للقوات يؤكد ذلك.
وقال كيماكوفسكي لوكالة "سبوتنيك"، مشيرًا إلى أن التقارير القتالية: "في معظم الأسلحة، نتفوق على العدو في بعض الأحيان بعشرات المرات، ولهذا السبب أنا متفائل ويمكنني القول اليوم بالفعل أن هناك نقطة تحول لصالح روسيا في اتجاه دونيتسك".

وأضاف: "يمكن رؤية ذلك في عيون رجالنا الذين ينتظرون بالفعل وصولنا إلى الحدود الدستورية لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار كيماكوفسكي إلى أنه يعتمد، من بين أمور أخرى، على المعلومات التي يتلقاها من ابنه الذي هو على خط التماس.

وفي وقت سابق، أفاد كيماكوفسكي، بأن القوات الروسية تتقدم بالقرب من مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما يفتح المجال العملياتي لها في اتجاهات عدة في وقت واحد.

وأشار أيضًا إلى أنه يتم الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في جميع الاتجاهات، بما في ذلك أوغليدار وكراسنوغوروفكا وضواحي أفدييفكا وأرتيوموفسك وتشاسوف يار.
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في الآونة الأخيرة، حقق الجيش الروسي نجاحا كبيرا في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس/ آذار الماضي، حررت القوات الروسية منطقة كراسنوي، إذ أتاح تحرير هذه المنطقة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك، وخلق تهديد من الجهة الشمالية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، وفي ذات الوقت، أدى تحرير كراسني أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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