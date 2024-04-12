عربي
سلطات زابوروجيه: قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة توكماك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: موسكو لم ترفض قط التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240412/سلطات-زابوروجيه-قتلى-وعشرات-الجرحى-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-مدينة-توكماك-1087938532.html
سلطات زابوروجيه: قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة توكماك
سلطات زابوروجيه: قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة توكماك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى وإصابة العشرات بجروح خطيرة جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T19:33+0000
2024-04-12T19:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/07/1086750834_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_981fdb84d4533aff741f83e7f68cbb31.jpg
وقال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إنه نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية للقطاع السكني في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان بجروح خطيرة.وكتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية للقطاع المتعدد الشقق في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان بجروح خطيرة، ويجري الآن إطفاء الحريق وإزالة الأنقاض".وأشار إلى أن إمدادات الغاز انقطعت عن 25 منزلا من منازل القطاع الخاص و9 منازل متعددة الطوابق.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مروحية-كا-52-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1087934684.html
https://sputnikarabic.ae/20240412/ستريلا-10-الروسي-يصطاد-المسيرات-الأوكرانية-بنجاح-فيديو-1087918312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/07/1086750834_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_9fb2d16a205455a1346ae125252a6095.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات زابوروجيه: قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة توكماك

19:33 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 19:50 GMT 12.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر اللواء الهندسي المنفصل للمنطقة العسكرية المركزية تقوم بإزالة الألغام لأغراض إنسانية في أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر اللواء الهندسي المنفصل للمنطقة العسكرية المركزية تقوم بإزالة الألغام لأغراض إنسانية في أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى وإصابة العشرات بجروح خطيرة جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك.
وقال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إنه نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية للقطاع السكني في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان بجروح خطيرة.
وكتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية للقطاع المتعدد الشقق في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان بجروح خطيرة، ويجري الآن إطفاء الحريق وإزالة الأنقاض".
مروحية هجومية من طراز كا-52 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
16:21 GMT
وأشار إلى أن إمدادات الغاز انقطعت عن 25 منزلا من منازل القطاع الخاص و9 منازل متعددة الطوابق.

وأوضح الحاكم أنه سيتم تقديم المساعدة الشاملة لجميع الضحايا وأقارب الضحايا، ولا يزال التهديد بتكرار الضربات قائما.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"ستريلا-10" الروسي يصطاد المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
12:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ17:55 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала