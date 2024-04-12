https://sputnikarabic.ae/20240412/سلطات-زابوروجيه-قتلى-وعشرات-الجرحى-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-مدينة-توكماك-1087938532.html
سلطات زابوروجيه: قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة توكماك
سلطات زابوروجيه: قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة توكماك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى وإصابة العشرات بجروح خطيرة جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T19:33+0000
2024-04-12T19:33+0000
2024-04-12T19:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إنه نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية للقطاع السكني في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان بجروح خطيرة.وكتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية للقطاع المتعدد الشقق في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان بجروح خطيرة، ويجري الآن إطفاء الحريق وإزالة الأنقاض".وأشار إلى أن إمدادات الغاز انقطعت عن 25 منزلا من منازل القطاع الخاص و9 منازل متعددة الطوابق.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
سلطات زابوروجيه: قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة توكماك
19:33 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 19:50 GMT 12.04.2024)
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى وإصابة العشرات بجروح خطيرة جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك.
وقال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إنه نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية للقطاع السكني في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان بجروح خطيرة.
وكتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية للقطاع المتعدد الشقق في توكماك، سقط قتلى، بينهم طفل، وأصيب العشرات من السكان بجروح خطيرة، ويجري الآن إطفاء الحريق وإزالة الأنقاض".
وأشار إلى أن إمدادات الغاز انقطعت عن 25 منزلا من منازل القطاع الخاص و9 منازل متعددة الطوابق.
وأوضح الحاكم أنه سيتم تقديم المساعدة الشاملة لجميع الضحايا وأقارب الضحايا، ولا يزال التهديد بتكرار الضربات قائما.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.