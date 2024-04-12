https://sputnikarabic.ae/20240412/طائرة-مسيرة-روسية-تضرب-هدفا-في-وسط-كييف-فيديو-1087919391.html
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفا في وسط كييف... فيديو
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفا في وسط كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تناقل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطائرة المسيّرة الانتحارية الروسية "غيراني-2"، وهي تصل إلى هدف في وسط كييف. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T13:07+0000
2024-04-12T13:07+0000
2024-04-12T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081646395_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_2d27950ff40b11b090f7ab8c7e1245eb.jpg
ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، فربما قام شاهد عيان بتصوير الفيديو في صباح 11 أبريل/نيسان، عندما تعرضت عاصمة أوكرانيا لضربة مشتركة قوية من القوات المسلحة الروسية، التي ضمت بالإضافة إلى "غيراني-2"، حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95إس إم" مع صواريخ كروز.وخلال الهجوم، تم ضرب مرافق الجيش والبنية التحتية والطاقة، بما في ذلك محطة "تريبيلويه" الحرارية للطاقة، وهي أقوى محطة للطاقة وأكثرها حماية في مقاطعة كييف، حيث كانت توفر 57% من توليد الطاقة في المنطقة.ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/ستريلا-10-الروسي-يصطاد-المسيرات-الأوكرانية-بنجاح-فيديو-1087918312.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفا في وسط كييف... فيديو
تم تناقل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطائرة المسيّرة الانتحارية الروسية "غيراني-2"، وهي تصل إلى هدف في وسط كييف.
ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"
، فربما قام شاهد عيان بتصوير الفيديو في صباح 11 أبريل/نيسان، عندما تعرضت عاصمة أوكرانيا لضربة مشتركة قوية من القوات المسلحة الروسية، التي ضمت بالإضافة إلى "غيراني-2"، حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95إس إم" مع صواريخ كروز.
وخلال الهجوم، تم ضرب مرافق الجيش والبنية التحتية والطاقة، بما في ذلك محطة "تريبيلويه" الحرارية للطاقة، وهي أقوى محطة للطاقة وأكثرها حماية في مقاطعة كييف، حيث كانت توفر 57% من توليد الطاقة في المنطقة.
ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.