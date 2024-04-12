طائرة مسيرة روسية تضرب هدفا في وسط كييف... فيديو

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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
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مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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لقاء سبوتنيك
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:29 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
بوتين: موسكو لم ترفض قط التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240412/طائرة-مسيرة-روسية-تضرب-هدفا-في-وسط-كييف-فيديو-1087919391.html
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفا في وسط كييف... فيديو
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفا في وسط كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تناقل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطائرة المسيّرة الانتحارية الروسية "غيراني-2"، وهي تصل إلى هدف في وسط كييف. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T13:07+0000
2024-04-12T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، فربما قام شاهد عيان بتصوير الفيديو في صباح 11 أبريل/نيسان، عندما تعرضت عاصمة أوكرانيا لضربة مشتركة قوية من القوات المسلحة الروسية، التي ضمت بالإضافة إلى "غيراني-2"، حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95إس إم" مع صواريخ كروز.وخلال الهجوم، تم ضرب مرافق الجيش والبنية التحتية والطاقة، بما في ذلك محطة "تريبيلويه" الحرارية للطاقة، وهي أقوى محطة للطاقة وأكثرها حماية في مقاطعة كييف، حيث كانت توفر 57% من توليد الطاقة في المنطقة.ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/ستريلا-10-الروسي-يصطاد-المسيرات-الأوكرانية-بنجاح-فيديو-1087918312.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة مسيرة روسية تضرب هدفا في وسط كييف... فيديو

13:07 GMT 12.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية
عسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تم تناقل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطائرة المسيّرة الانتحارية الروسية "غيراني-2"، وهي تصل إلى هدف في وسط كييف.
ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، فربما قام شاهد عيان بتصوير الفيديو في صباح 11 أبريل/نيسان، عندما تعرضت عاصمة أوكرانيا لضربة مشتركة قوية من القوات المسلحة الروسية، التي ضمت بالإضافة إلى "غيراني-2"، حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95إس إم" مع صواريخ كروز.
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"ستريلا-10" الروسي يصطاد المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
12:39 GMT
وخلال الهجوم، تم ضرب مرافق الجيش والبنية التحتية والطاقة، بما في ذلك محطة "تريبيلويه" الحرارية للطاقة، وهي أقوى محطة للطاقة وأكثرها حماية في مقاطعة كييف، حيث كانت توفر 57% من توليد الطاقة في المنطقة.
ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:27 GMT
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