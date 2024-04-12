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سلطات زابوروجيه: قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة توكماك
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حصاد الأسبوع
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
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https://sputnikarabic.ae/20240412/طهران-تهدد-واشنطن-بمهاجمة-قواتها-بالمنطقة-إذا-تدخلت-في-صراعها-ضد-إسرائيل-1087938280.html
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T19:26+0000
2024-04-12T19:26+0000
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وأفادت تلك الوسائل نقلًا عن ثلاثة مصادر أمريكية، أن "إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن، عبر عدة دول عربية بوقت سابق من الأسبوع الجاري، إذا تدخلت أمريكا في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن ترجح وقوع هجوم إيراني على إسرائيل اليوم 12 نيسان/ أبريل وأنه يمكن استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية.تصويت... برأيك هل تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى "حرب كبرى" قريبا؟ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر اسميهما، أنه "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل في وقت متأخر من اليوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل البلاد".وأضاف المصدران أن إسرائيل ستجد صعوبة في الدفاع عن نفسها ضد هجوم بهذا الحجم.ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20240412/أمريكا-ترسل-قوات-إضافية-إلى-الشرق-الأوسط-1087937811.html
https://sputnikarabic.ae/20240412/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ردا-على-التهديدات-الإيرانية-جاهزون-للدفاع-عن-أنفسنا-أرضا-وجوا-1087932038.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, إسرائيل

طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل

19:26 GMT 12.04.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadian
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.
وأفادت تلك الوسائل نقلًا عن ثلاثة مصادر أمريكية، أن "إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن، عبر عدة دول عربية بوقت سابق من الأسبوع الجاري، إذا تدخلت أمريكا في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".
وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
جنود مارينز أمريكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
أمريكا ترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
19:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن ترجح وقوع هجوم إيراني على إسرائيل اليوم 12 نيسان/ أبريل وأنه يمكن استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية.
تصويت... برأيك هل تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى "حرب كبرى" قريبا؟
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر اسميهما، أنه "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل في وقت متأخر من اليوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل البلاد".
وأضاف المصدران أن إسرائيل ستجد صعوبة في الدفاع عن نفسها ضد هجوم بهذا الحجم.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على التهديدات الإيرانية: جاهزون للدفاع عن أنفسنا أرضا وجوا
15:29 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
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