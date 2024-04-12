https://sputnikarabic.ae/20240412/طهران-تهدد-واشنطن-بمهاجمة-قواتها-بالمنطقة-إذا-تدخلت-في-صراعها-ضد-إسرائيل-1087938280.html

طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل

طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T19:26+0000

2024-04-12T19:26+0000

2024-04-12T19:26+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إيران

إسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_668cf67ee1e622229d857c30024f60a0.jpg

وأفادت تلك الوسائل نقلًا عن ثلاثة مصادر أمريكية، أن "إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن، عبر عدة دول عربية بوقت سابق من الأسبوع الجاري، إذا تدخلت أمريكا في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن ترجح وقوع هجوم إيراني على إسرائيل اليوم 12 نيسان/ أبريل وأنه يمكن استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية.تصويت... برأيك هل تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى "حرب كبرى" قريبا؟ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر اسميهما، أنه "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل في وقت متأخر من اليوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل البلاد".وأضاف المصدران أن إسرائيل ستجد صعوبة في الدفاع عن نفسها ضد هجوم بهذا الحجم.ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20240412/أمريكا-ترسل-قوات-إضافية-إلى-الشرق-الأوسط-1087937811.html

https://sputnikarabic.ae/20240412/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ردا-على-التهديدات-الإيرانية-جاهزون-للدفاع-عن-أنفسنا-أرضا-وجوا-1087932038.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, إسرائيل