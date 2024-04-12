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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مجموعة صحفيين في مخيم النصيرات وسط غزة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مجموعة صحفيين في مخيم النصيرات وسط غزة
سبوتنيك عربي
استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مجموعة من الصحفيين، اليوم الجمعة، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات إحداها خطيرة. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T16:43+0000
2024-04-12T16:43+0000
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وأوضحت وكالة "ًصفا"، أن من بين المصابين الصحفي سامي شحادة، مشيرة إلى أنه مصاب بجروح خطيرة أدت إلى بتر قدمه إثر القصف الإسرائيلي في النصيرات، كما أصيب الصحفي سامي برهوم بجروح متوسطة، والصحفي أحمد حرب بجروح طفيفة، والصحفي أحمد اللوح بجروح متوسطة.يشار إلى أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمخيم النصيرات يأتي وسط قصف جوي ومدفعي مكثف منذ ساعات، بالتزامن مع العملية العسكرية التي يشنها الجيش بالمنطقة منذ عصر يوم الأربعاء الماضي.وأمس الخميس، شنت قوات الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وسط قطاع غزة، قرب مخيم "النصيرات" للاجئين.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه "بعد توجيه سلسلة من الضربات، الليلة الماضية، وقصف برج سكني في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 162 بدأت عملية في المنطقة ليلا".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قبل دخول القوات إلى المنطقة، قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وطائرات إضافية، البنية التحتية الإرهابية فوق وتحت الأرض في وسط قطاع غزة"، وفق وصفه.وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها 189، والتي أسفرت عن مقتل 33545 فلسطينيا، حتى الآن، فيما وصل عدد المصابين إلى 76094 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الأخبار

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مجموعة صحفيين في مخيم النصيرات وسط غزة

16:43 GMT 12.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSتشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023
تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مجموعة من الصحفيين، اليوم الجمعة، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات إحداها خطيرة.
وأوضحت وكالة "ًصفا"، أن من بين المصابين الصحفي سامي شحادة، مشيرة إلى أنه مصاب بجروح خطيرة أدت إلى بتر قدمه إثر القصف الإسرائيلي في النصيرات، كما أصيب الصحفي سامي برهوم بجروح متوسطة، والصحفي أحمد حرب بجروح طفيفة، والصحفي أحمد اللوح بجروح متوسطة.
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يشار إلى أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمخيم النصيرات يأتي وسط قصف جوي ومدفعي مكثف منذ ساعات، بالتزامن مع العملية العسكرية التي يشنها الجيش بالمنطقة منذ عصر يوم الأربعاء الماضي.
وأمس الخميس، شنت قوات الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وسط قطاع غزة، قرب مخيم "النصيرات" للاجئين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه "بعد توجيه سلسلة من الضربات، الليلة الماضية، وقصف برج سكني في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 162 بدأت عملية في المنطقة ليلا".
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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قبل دخول القوات إلى المنطقة، قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وطائرات إضافية، البنية التحتية الإرهابية فوق وتحت الأرض في وسط قطاع غزة"، وفق وصفه.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها 189، والتي أسفرت عن مقتل 33545 فلسطينيا، حتى الآن، فيما وصل عدد المصابين إلى 76094 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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