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https://sputnikarabic.ae/20240412/قنابل-غير-منفجرة-تزن-1000-رطل-ودمار-هائل-مشاهد-مخيفة-من-خان-يونس-1087913925.html
قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل ودمار هائل... مشاهد مخيفة من خان يونس
قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل ودمار هائل... مشاهد مخيفة من خان يونس
سبوتنيك عربي
أكد فريق من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حدوث دمار واسع النطاق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، السبت الماضي. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T09:19+0000
2024-04-12T10:04+0000
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طوفان الأقصى
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ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الجمعة، عن أعضاء الفريق الأممي أن "الأضرار لحقت بكل مبنى زاروه ومعظم المباني التي تمكنوا من رؤيتها، كما تحولت الطرق المعبدة إلى مسارات ترابية".وأجرى الفريق الأممي جولة تقييم في خان يونس، حيث قاموا بفحص مستودع تابع للأمم المتحدة و4 مراكز طبية و8 مدارس، وأكدوا حدوث أضرار بالغة في جميع تلك المباني باستثناء واحد.ومن جهته، لفت ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن "الشوارع والأماكن العامة في مدينة خان يونس تمتلئ بالذخائر غير المنفجرة، مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين وخاصة الأطفال".وقال دوغاريك إن "السكان هناك يحتاجون إلى المزيد من الإمدادات والدعم، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمياه والصحة وخدمات الصرف الصحي".ويشار إلى أن الفريق الأممي عثر على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل (454 كيلو غرام) ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس في مدينة خان يونس.وفي السياق ذاته، صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "من المستحيل إخراج حركة حماس من غزة دون السيطرة على القطاع".ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن عضو الكنيست عاميت هاليفي، أنه "من المستحيل على الجيش الإسرائيلي إخراج حركة حماس من غزة دون السيطرة الفعلية على القطاع".وأوضح عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، بأنه "كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن تكون له السيطرة على محور فيلاديلفيا وعلى المساعدات والسكان الفلسطينيين ومجريات الحياه في القطاع مثل الوقود"، مضيفا أنه كان على جيش بلاده عدم السماح للفلسطينيين بالهجوم على غلاف غزة، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-السنوار-يريد-خضوع-واستسلام-إسرائيل-1087910812.html
https://sputnikarabic.ae/20240412/برلماني-إسرائيلي-من-المستحيل-إخراج-حماس-من-غزة-دون-السيطرة-على-القطاع-1087910266.html
https://sputnikarabic.ae/20240412/رئيس-بلدية-كريات-شمونة-الإسرائيلية-هناك-أهداف-واضحة-في-غزة-لكن-ليس-هناك-أهدافا-مشابهة-في-الشمال-1087913311.html
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حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل ودمار هائل... مشاهد مخيفة من خان يونس

09:19 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 12.04.2024)
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AFP 2023
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أكد فريق من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حدوث دمار واسع النطاق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، السبت الماضي.
ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الجمعة، عن أعضاء الفريق الأممي أن "الأضرار لحقت بكل مبنى زاروه ومعظم المباني التي تمكنوا من رؤيتها، كما تحولت الطرق المعبدة إلى مسارات ترابية".
وأجرى الفريق الأممي جولة تقييم في خان يونس، حيث قاموا بفحص مستودع تابع للأمم المتحدة و4 مراكز طبية و8 مدارس، وأكدوا حدوث أضرار بالغة في جميع تلك المباني باستثناء واحد.
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
إعلام: السنوار يريد خضوع واستسلام إسرائيل
07:18 GMT
ومن جهته، لفت ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن "الشوارع والأماكن العامة في مدينة خان يونس تمتلئ بالذخائر غير المنفجرة، مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين وخاصة الأطفال".
وقال دوغاريك إن "السكان هناك يحتاجون إلى المزيد من الإمدادات والدعم، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمياه والصحة وخدمات الصرف الصحي".
ويشار إلى أن الفريق الأممي عثر على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل (454 كيلو غرام) ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس في مدينة خان يونس.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
برلماني إسرائيلي: من المستحيل إخراج "حماس" من غزة دون السيطرة على القطاع
06:33 GMT
وفي السياق ذاته، صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "من المستحيل إخراج حركة حماس من غزة دون السيطرة على القطاع".
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن عضو الكنيست عاميت هاليفي، أنه "من المستحيل على الجيش الإسرائيلي إخراج حركة حماس من غزة دون السيطرة الفعلية على القطاع".
وأوضح عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، بأنه "كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن تكون له السيطرة على محور فيلاديلفيا وعلى المساعدات والسكان الفلسطينيين ومجريات الحياه في القطاع مثل الوقود"، مضيفا أنه كان على جيش بلاده عدم السماح للفلسطينيين بالهجوم على غلاف غزة، بحسب قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
رئيس بلدية "كريات شمونة" الإسرائيلية: هناك أهداف واضحة في غزة لكن ليس هناك أهدافا مشابهة في الشمال
08:54 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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