https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤول-لـسبوتنيك-بولندا-تجهز-أفرادا-عسكريين-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087911663.html
مسؤول لـ"سبوتنيك": بولندا تجهز أفرادا عسكريين لإرسال قوات إلى أوكرانيا
مسؤول لـ"سبوتنيك": بولندا تجهز أفرادا عسكريين لإرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن بولندا تحضر جيشها لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأنهم الآن... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T08:02+0000
2024-04-12T08:02+0000
2024-04-12T08:02+0000
رصد عسكري
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وقال روغوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "تحت ستار المرتزقة، هناك تنسيق قتالي في ظروف العمليات القتالية الحقيقية وتدريب الأفراد العسكريين في الجيش البولندي على احتمال دخول الوحدة البولندية إلى أوكرانيا والمشاركة في الصراع ضد روسيا".ووفقا له، يأتي أفراد عسكريون من بولندا على شكل وحدات منفصلة صغيرة، في أغلب الأحيان فرقة، لمدة شهر ونصف الشهر ويتم استبدالهم.ووفقا له، فإن المجموعة القادمة من الجنود البولنديين موجودة الآن على محور أوريخوفسك على خط المواجهة في زابوروجيه.وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، قال ماكرون إن" باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع موسكو من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن.وتعليقا على كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240412/سلطات-دونيتسك-نقطة-تحول-لصالح-القوات-الروسية-على-طول-الجبهة-بأكملها-في-الجمهورية-1087910631.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسؤول لـ"سبوتنيك": بولندا تجهز أفرادا عسكريين لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن بولندا تحضر جيشها لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأنهم الآن يأتون إلى منطقة القتال في مجموعات صغيرة تحت ستار المرتزقة.
وقال روغوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "تحت ستار المرتزقة، هناك تنسيق قتالي في ظروف العمليات القتالية الحقيقية وتدريب الأفراد العسكريين في الجيش البولندي على احتمال دخول الوحدة البولندية إلى أوكرانيا والمشاركة في الصراع ضد روسيا".
ووفقا له، يأتي أفراد عسكريون من بولندا على شكل وحدات منفصلة صغيرة، في أغلب الأحيان فرقة، لمدة شهر ونصف الشهر ويتم استبدالهم.
وأضاف روغوف: "أبلغ السكان المحليون في الجزء الذي يحتله المسلحون الأوكرانيون في مقاطعة زابوروجيه عن وصول مجموعة جديدة من المرتزقة البولنديين، منذ عدة أيام، وعددهم لا يقل عن مئة بولندي".
ووفقا له، فإن المجموعة القادمة من الجنود البولنديين موجودة الآن على محور أوريخوفسك على خط المواجهة في زابوروجيه.
وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، قال ماكرون إن" باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع موسكو من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات سواء داخل البلاد أو من قبل حلفائه في الناتو، إلى أن كل كلماته تم دراستها بعناية، وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.