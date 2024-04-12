https://sputnikarabic.ae/20240412/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-متخفيا-في-غابات-خاركوف-1087912140.html
مصدر: القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات خاركوف
مصدر: القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت في قرية فيرخنايا بيساريفكا في مقاطعة خاركوف، حيث يوجد مقر... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T08:31+0000
2024-04-12T08:31+0000
2024-04-12T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف: "استهدفت القوات الروسية مقرا في قرية فيرخنايا بيساريفكا في مقاطعة خاركوف، ومن المعروف أن أنصار "بانديرا" أقاموا مقرا مرتجلا في المكان وما زلنا نتحقق ما إذا كان ضباط بانديرا قد تعرضوا للهجوم أم لا".وأشار إلى أن مجموعات من العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لسلسة من الهجمات بواسطة طائرات دون طيار في منطقة مالينوفكا وغوليابولي ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/سلطات-دونيتسك-نقطة-تحول-لصالح-القوات-الروسية-على-طول-الجبهة-بأكملها-في-الجمهورية-1087910631.html
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روسيا, العالم
مصدر: القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات خاركوف
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت في قرية فيرخنايا بيساريفكا في مقاطعة خاركوف، حيث يوجد مقر للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليبيديف: "استهدفت القوات الروسية مقرا في قرية فيرخنايا بيساريفكا في مقاطعة خاركوف، ومن المعروف أن أنصار "بانديرا" أقاموا مقرا مرتجلا في المكان وما زلنا نتحقق ما إذا كان ضباط بانديرا قد تعرضوا للهجوم أم لا".
وأشار إلى أن مجموعات من العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لسلسة من الهجمات بواسطة طائرات دون طيار في منطقة مالينوفكا وغوليابولي ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.