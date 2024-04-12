https://sputnikarabic.ae/20240412/مصدر-مقاتلات-روسية-تقصف-تجمعا-لقوات-الجيش-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي-1087911315.html

مصدر: مقاتلات روسية تقصف تجمعا لقوات الجيش الأوكراني في مقاطعة سومي

مصدر: مقاتلات روسية تقصف تجمعا لقوات الجيش الأوكراني في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت تجمعا لأفراد عسكريين أوكرانيين يستعدون للتناوب في قرية سفيسا... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T07:59+0000

2024-04-12T07:59+0000

2024-04-12T07:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الليل، تم استهداف قرية سفيسا في مقاطعة سومي، حيث كان هناك جنود مستعدين للتناوب. سقطت نحو 20 قذيفة من المدفعية، ولم يكن هناك أحد للتناوب. وفر الناجون في المزارع".ووفقا لليبيديف، فإن الهجمات على مدينة فوروجبا في سومي بـ "سلسلة من عشر قذائف" أوقفت قصف مقاطعة كورسك.وفي منطقة كورسك، حذرت وزارة حالات الطوارئ، في 11 أبريل/نيسان، من أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت مرة أخرى قصف المنطقة الحدودية، وصولا إلى قرية تيوتكينو في غلوشكوفسكي، وكوزينو في منطقة ريلسكي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240412/سلطات-دونيتسك-نقطة-تحول-لصالح-القوات-الروسية-على-طول-الجبهة-بأكملها-في-الجمهورية-1087910631.html

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