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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240412/وزارة-الدفاع-الهجوم-الذي-يخطط-زيلينسكي-لشنه-سينتهي-بكارثة-القوات-الأوكرانية-1087912929.html
وزارة الدفاع: الهجوم الذي يخطط زيلينسكي لشنه سينتهي بكارثة القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع: الهجوم الذي يخطط زيلينسكي لشنه سينتهي بكارثة القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، أن تنفيذ خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للهجوم المضاد سينتهي بكارثة كاملة للقوات المسلحة الأوكرانية. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T08:57+0000
2024-04-12T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المصدر: "يضع زيلينسكي مسؤولية تزويد مئات الآلاف من الأشخاص المعبئين بالأسلحة اللازمة بالكامل على عاتق الغرب. ولم يكن هناك أي شيء خاص في أوكرانيا لفترة طويلة، وقد تُرك الغرب بالفعل لتجريد قواته من السلاح".وتابع: "في ظل غياب من يرغبون في أوكرانيا في تطوير جنون زيلينسكي طواعيةً على حساب حياتهم وصحتهم، فإن نظام كييف يملأ النقص الهائل في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بعلف جديد للمدافع من خلال الترويج لقانون التعبئة القسرية الجماعية للمواطنين".وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن "هجوم مضاد" جديد، مشيرًا في السياق إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية، في الوقت الذي يعاني جيشه من خسائر كبيرة على جميع الجبهات ونقص كبير في عدد المقاتلين على خلفية الخسائر الكبيرة التي تلقاها في هجومه السابق.اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، بأن أوكرانيا ستستمر في خسارة الأشخاص والأراضي إذا لم يقدم شركاؤها المساعدة لكييف.وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر مع رئيسي بولندا وليتوانيا، أندريه دودا، وغيتاناس نوسيدا، في فيلنيوس، إنه سيتم وضع خريطة مفصلة لإنهاء الحرب في قمة السلام المخطط لها بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240412/سيناتور-روسي-زيلينسكي-يروج-لـهجوم-مضاد-ليملأ-جيوبه-1087909701.html
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روسيا, العالم

وزارة الدفاع: الهجوم الذي يخطط زيلينسكي لشنه سينتهي بكارثة القوات الأوكرانية

08:57 GMT 12.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، أن تنفيذ خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للهجوم المضاد سينتهي بكارثة كاملة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المصدر: "يضع زيلينسكي مسؤولية تزويد مئات الآلاف من الأشخاص المعبئين بالأسلحة اللازمة بالكامل على عاتق الغرب. ولم يكن هناك أي شيء خاص في أوكرانيا لفترة طويلة، وقد تُرك الغرب بالفعل لتجريد قواته من السلاح".

وأضاف أن مثل هذا التطور للأحداث سيكون "بداية الطريق نحو السلام بشروط روسية".

وتابع: "في ظل غياب من يرغبون في أوكرانيا في تطوير جنون زيلينسكي طواعيةً على حساب حياتهم وصحتهم، فإن نظام كييف يملأ النقص الهائل في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بعلف جديد للمدافع من خلال الترويج لقانون التعبئة القسرية الجماعية للمواطنين".

وأوضح أن "نتيجة تنفيذ خطة الهجوم المضاد السابقة لزيلينسكي في عام 2023، والتي وصفها بشكل معتدل بأنها "لم تكن ناجحة للغاية"، كانت مقتل وإصابة أكثر من 166 ألف جندي من القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى فقدان 789 دبابة، و2.4 ألف مدرعة أخرى و132 طائرة".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيناتور روسي: زيلينسكي يروج لـ"هجوم مضاد" ليملأ جيوبه
05:52 GMT
وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن "هجوم مضاد" جديد، مشيرًا في السياق إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية، في الوقت الذي يعاني جيشه من خسائر كبيرة على جميع الجبهات ونقص كبير في عدد المقاتلين على خلفية الخسائر الكبيرة التي تلقاها في هجومه السابق.

كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.

اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، بأن أوكرانيا ستستمر في خسارة الأشخاص والأراضي إذا لم يقدم شركاؤها المساعدة لكييف.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر مع رئيسي بولندا وليتوانيا، أندريه دودا، وغيتاناس نوسيدا، في فيلنيوس، إنه سيتم وضع خريطة مفصلة لإنهاء الحرب في قمة السلام المخطط لها بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني الروسي.
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