https://sputnikarabic.ae/20240412/وزارة-الدفاع-الهجوم-الذي-يخطط-زيلينسكي-لشنه-سينتهي-بكارثة-القوات-الأوكرانية-1087912929.html

وزارة الدفاع: الهجوم الذي يخطط زيلينسكي لشنه سينتهي بكارثة القوات الأوكرانية

وزارة الدفاع: الهجوم الذي يخطط زيلينسكي لشنه سينتهي بكارثة القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، أن تنفيذ خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للهجوم المضاد سينتهي بكارثة كاملة للقوات المسلحة الأوكرانية. 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T08:57+0000

2024-04-12T08:57+0000

2024-04-12T08:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_762404e3cad796e35eb5f5ac4b943ec6.jpg

وقال المصدر: "يضع زيلينسكي مسؤولية تزويد مئات الآلاف من الأشخاص المعبئين بالأسلحة اللازمة بالكامل على عاتق الغرب. ولم يكن هناك أي شيء خاص في أوكرانيا لفترة طويلة، وقد تُرك الغرب بالفعل لتجريد قواته من السلاح".وتابع: "في ظل غياب من يرغبون في أوكرانيا في تطوير جنون زيلينسكي طواعيةً على حساب حياتهم وصحتهم، فإن نظام كييف يملأ النقص الهائل في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بعلف جديد للمدافع من خلال الترويج لقانون التعبئة القسرية الجماعية للمواطنين".وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن "هجوم مضاد" جديد، مشيرًا في السياق إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية، في الوقت الذي يعاني جيشه من خسائر كبيرة على جميع الجبهات ونقص كبير في عدد المقاتلين على خلفية الخسائر الكبيرة التي تلقاها في هجومه السابق.اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، بأن أوكرانيا ستستمر في خسارة الأشخاص والأراضي إذا لم يقدم شركاؤها المساعدة لكييف.وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر مع رئيسي بولندا وليتوانيا، أندريه دودا، وغيتاناس نوسيدا، في فيلنيوس، إنه سيتم وضع خريطة مفصلة لإنهاء الحرب في قمة السلام المخطط لها بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20240412/سيناتور-روسي-زيلينسكي-يروج-لـهجوم-مضاد-ليملأ-جيوبه-1087909701.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم