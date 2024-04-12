https://sputnikarabic.ae/20240412/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ردا-على-التهديدات-الإيرانية-جاهزون-للدفاع-عن-أنفسنا-أرضا-وجوا-1087932038.html
وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على التهديدات الإيرانية: جاهزون للدفاع عن أنفسنا أرضا وجوا
وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على التهديدات الإيرانية: جاهزون للدفاع عن أنفسنا أرضا وجوا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها جوا وبرا في حالة الرد الإيراني المحتمل على قصف قنصليتها في دمشق، الذي... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T15:29+0000
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القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات غالانت في أعقاب لقائه بقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي، حيث بحثا الجاهزية للرد الإيراني المحتمل.وأوضح غالانت: "أعداؤنا يعتقدون أنهم سيفرقون بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن على العكس، فهم يربطوننا ويعززون من التواصل بيننا".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "أنا مقتنع بأن العالم يدرك جيدا من هي إيران وهي نفس الكيان الإرهابي الذي يقود الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتمول حماس وحزب الله وقوات أخرى وتهدد الآن دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الرد العسكري الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي وتعتبر التهديد بشن ضربة انتقامية "حقيقيا".وقال كيربي: "أعتقد أنكم تفهمون أنني لا أستطيع مشاركة تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، لكن... نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما نعتقد أنه تهديد حقيقي للغاية بهجوم محتمل على إسرائيل أعلنته إيران".ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض الحديث عن مزيد من التفصيل عن البيانات المتاحة فيما يتعلق بهجوم محتمل أو الإجابة على أسئلة حول توقيته، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعتبره "تهديدا كبيرا".وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية.ويضم مبنى القنصلية الإيرانية أيضًا مقر إقامة السفير الإيراني حسين أكبري، ولم يصب الأخير خلال الهجوم، وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل نتيجة لهجوم صاروخي.ووفقًا للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة)، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على التهديدات الإيرانية: جاهزون للدفاع عن أنفسنا أرضا وجوا
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها جوا وبرا في حالة الرد الإيراني المحتمل على قصف قنصليتها في دمشق، الذي أسفر عن مقتل 7 ضباط من الحرس الثوري مطلع الشهر الجاري.
القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات غالانت في أعقاب لقائه بقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي
، حيث بحثا الجاهزية للرد الإيراني المحتمل.
وأوضح غالانت: "أعداؤنا يعتقدون أنهم سيفرقون بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن على العكس، فهم يربطوننا ويعززون من التواصل بيننا".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "أنا مقتنع بأن العالم يدرك جيدا من هي إيران وهي نفس الكيان الإرهابي الذي يقود الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتمول حماس وحزب الله وقوات أخرى وتهدد الآن دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الرد العسكري الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي وتعتبر التهديد بشن ضربة انتقامية "حقيقيا".
وقال كيربي: "أعتقد أنكم تفهمون أنني لا أستطيع مشاركة تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، لكن... نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما نعتقد أنه تهديد حقيقي للغاية بهجوم محتمل على إسرائيل أعلنته إيران".
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض الحديث عن مزيد من التفصيل عن البيانات المتاحة
فيما يتعلق بهجوم محتمل أو الإجابة على أسئلة حول توقيته، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعتبره "تهديدا كبيرا".
وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية.
ويضم مبنى القنصلية الإيرانية أيضًا مقر إقامة السفير الإيراني حسين أكبري، ولم يصب الأخير خلال الهجوم، وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل نتيجة لهجوم صاروخي.
ووفقًا للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة)، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.