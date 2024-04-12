وصول مستشارين عسكريين روس إلى النيجر على متن طائرة محملة بمعدات عسكرية لتدريب الجيش

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240412/وصول-مستشارين-عسكريين-روس-إلى-النيجر-على-متن-طائرة-محملة-بمعدات-عسكرية-لتدريب-الجيش-1087907516.html
وصول مستشارين عسكريين روس إلى النيجر على متن طائرة محملة بمعدات عسكرية لتدريب الجيش
وصول مستشارين عسكريين روس إلى النيجر على متن طائرة محملة بمعدات عسكرية لتدريب الجيش
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية في النيجر، اليوم الجمعة، أن مستشارين عسكريين روس وصلوا إلى النيجر على متن طائرة محملة بأسلحة مختلفة ومنها ما يتعلق بالدفاع الجوي، وذلك... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T00:36+0000
2024-04-12T00:36+0000
روسيا
النيجر
أخبار النيجر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083207055_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90e19ab6d0eeb771aadd29e0841b2de0.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وذكر تلفزيون النيجر الرسمي أن "طائرة من نوع إليوشين وصلت الأربعاء إلى النيجر محملة بمعدات عسكرية من آخر طراز، وعلى متنها مجموعة مستشارين عسكريين تابعين لوزارة الدفاع الروسية".وتابع أن "المستشارين الروس سينصبون نظاما للدفاع الجوي لتمكين الجيش النيجري من مراقبة المجال الجوي للبلاد". مشيرًا إلى أن "تنصيب منظومة الدفاع الجوي ستوفر أفضل حماية للمجال الجوي لجمهورية النيجر".كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، عبد الرحمن تشياني، تبادلا، في 26 مارس/ آذار الماضي، في اتصال هاتفي، وجهات النظر حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، وركزا على تنسيق الإجراءات لمكافحة الإرهاب.هذا ووقع وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني النيجري، ساليفو مودي، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، اتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمقر وزارة الدفاع الوطني النيجرية، في إطار زيارة أجراها وفد روسي إلى النيجر.وتعد هذه الزيارة الأولى للنيجر التي يقوم بها وفد روسي على المستوى الوزاري منذ تولي المجلس العسكري، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، مقاليد الحكم في نهاية تموز/يوليو.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 26 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه بمقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-دفاع-النيجر-لـسبوتنيك-خروج-القوات-الفرنسية-من-البلاد-له-أثر-إيجابي-على-الحرب-ضد-الإرهاب-1085109311.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083207055_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_78234ff86a70068c225ac12dca6b50c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, النيجر, أخبار النيجر
روسيا, النيجر, أخبار النيجر

وصول مستشارين عسكريين روس إلى النيجر على متن طائرة محملة بمعدات عسكرية لتدريب الجيش

00:36 GMT 12.04.2024
© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Photo / The Russian embassy in Egypt
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية في النيجر، اليوم الجمعة، أن مستشارين عسكريين روس وصلوا إلى النيجر على متن طائرة محملة بأسلحة مختلفة ومنها ما يتعلق بالدفاع الجوي، وذلك لتدريب الجيش النيجري.
الجزائر - سبوتنيك. وذكر تلفزيون النيجر الرسمي أن "طائرة من نوع إليوشين وصلت الأربعاء إلى النيجر محملة بمعدات عسكرية من آخر طراز، وعلى متنها مجموعة مستشارين عسكريين تابعين لوزارة الدفاع الروسية".
وأضاف أن "المستشارين العسكريين الروس سيدربون الجيش النيجري على استخدام المعدات العسكرية المختلفة التي وصلت إلى النيجر".
وتابع أن "المستشارين الروس سينصبون نظاما للدفاع الجوي لتمكين الجيش النيجري من مراقبة المجال الجوي للبلاد". مشيرًا إلى أن "تنصيب منظومة الدفاع الجوي ستوفر أفضل حماية للمجال الجوي لجمهورية النيجر".
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، عبد الرحمن تشياني، تبادلا، في 26 مارس/ آذار الماضي، في اتصال هاتفي، وجهات النظر حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، وركزا على تنسيق الإجراءات لمكافحة الإرهاب.
هذا ووقع وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني النيجري، ساليفو مودي، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، اتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمقر وزارة الدفاع الوطني النيجرية، في إطار زيارة أجراها وفد روسي إلى النيجر.
الوضع في النيجر - نيجيريون يشاركون في مسيرة نظمها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال ج. عبد الرحمن شيانتي، في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
وزير دفاع النيجر لـ"سبوتنيك": خروج القوات الفرنسية من البلاد له أثر إيجابي على الحرب ضد الإرهاب
17 يناير, 14:14 GMT
وتعد هذه الزيارة الأولى للنيجر التي يقوم بها وفد روسي على المستوى الوزاري منذ تولي المجلس العسكري، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، مقاليد الحكم في نهاية تموز/يوليو.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 26 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه بمقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قائد القيادة المركزية الأمريكية يعقد سلسلة اجتماعات في تل أبيبأمس, 21:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرى10 أبريل, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала