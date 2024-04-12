https://sputnikarabic.ae/20240412/وصول-مستشارين-عسكريين-روس-إلى-النيجر-على-متن-طائرة-محملة-بمعدات-عسكرية-لتدريب-الجيش-1087907516.html

وصول مستشارين عسكريين روس إلى النيجر على متن طائرة محملة بمعدات عسكرية لتدريب الجيش

وصول مستشارين عسكريين روس إلى النيجر على متن طائرة محملة بمعدات عسكرية لتدريب الجيش

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام رسمية في النيجر، اليوم الجمعة، أن مستشارين عسكريين روس وصلوا إلى النيجر على متن طائرة محملة بأسلحة مختلفة ومنها ما يتعلق بالدفاع الجوي، وذلك... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T00:36+0000

2024-04-12T00:36+0000

2024-04-12T00:36+0000

روسيا

النيجر

أخبار النيجر

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الجزائر - سبوتنيك. وذكر تلفزيون النيجر الرسمي أن "طائرة من نوع إليوشين وصلت الأربعاء إلى النيجر محملة بمعدات عسكرية من آخر طراز، وعلى متنها مجموعة مستشارين عسكريين تابعين لوزارة الدفاع الروسية".وتابع أن "المستشارين الروس سينصبون نظاما للدفاع الجوي لتمكين الجيش النيجري من مراقبة المجال الجوي للبلاد". مشيرًا إلى أن "تنصيب منظومة الدفاع الجوي ستوفر أفضل حماية للمجال الجوي لجمهورية النيجر".كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، عبد الرحمن تشياني، تبادلا، في 26 مارس/ آذار الماضي، في اتصال هاتفي، وجهات النظر حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، وركزا على تنسيق الإجراءات لمكافحة الإرهاب.هذا ووقع وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني النيجري، ساليفو مودي، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، اتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمقر وزارة الدفاع الوطني النيجرية، في إطار زيارة أجراها وفد روسي إلى النيجر.وتعد هذه الزيارة الأولى للنيجر التي يقوم بها وفد روسي على المستوى الوزاري منذ تولي المجلس العسكري، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، مقاليد الحكم في نهاية تموز/يوليو.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 26 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه بمقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه.

https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-دفاع-النيجر-لـسبوتنيك-خروج-القوات-الفرنسية-من-البلاد-له-أثر-إيجابي-على-الحرب-ضد-الإرهاب-1085109311.html

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