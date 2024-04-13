https://sputnikarabic.ae/20240413/إعلام-انفجار-عبوة-ناسفة-بسيارة-في-منطقة-المزة-بالعاصمة-السورية-دمشق-1087943600.html

إعلام: انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق

إعلام: انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، بدوي انفجار كبير في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق. 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T08:09+0000

2024-04-13T08:09+0000

2024-04-13T08:12+0000

العالم العربي

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وذكرت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق، أن "صوت الانفجار الذي سُمع في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى، واقتصرت الأضرار على الماديات".ولم ترد أي أنباء أو معلومات إضافية عن الانفجار حتى الآن.وكانت إسرائيل قد قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، ما أدى لمقتل 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بينهم مستشاران كبيران، وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء الماضي، أن إسرائيل "ستتلقى صفعة" لهجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.وعلى خلفية التهديدات من طهران بالرد على الغارة الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع الأمني ​​وقرر زيادة استدعاء قوات الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي.كما توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين الماضي، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.

https://sputnikarabic.ae/20240412/طهران-تهدد-واشنطن-بمهاجمة-قواتها-بالمنطقة-إذا-تدخلت-في-صراعها-ضد-إسرائيل-1087938280.html

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