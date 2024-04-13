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إعلام: بريطانيا ليس لديها خطط للانضمام إلى العمليات الأمريكية قبالة سواحل إسرائيل
إعلام: بريطانيا ليس لديها خطط للانضمام إلى العمليات الأمريكية قبالة سواحل إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة ليس لديها خطط للانضمام إلى عمليات البحرية الأمريكية، قبالة السواحل الإسرائيلية. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T09:09+0000
2024-04-13T09:09+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصدر خاص، أنه "بعد إعادة الولايات المتحدة الأمريكية، نشر مدمرتين، تحسبا لهجوم إيراني على إسرائيل، لم تقم بريطانيا بأي خطوة مماثلة".وأشارت الصحيفة إلى أنه "لدى بريطانيا سفينتين حربيتين في المنطقة وتعمل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن".وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية، عن مصدر مطّلع، قوله إن "دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل، ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق".وأشار دبلوماسي مطّلع على التحذير الأمريكي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة، منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، ضرورة الرد الإيراني على قصف إسرائيل قنصلية إيران في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".
https://sputnikarabic.ae/20240413/صحيفة-تكشف-عن-10-سيناريوهات-مختلفة-لرد-طهران-على-قصف-قنصليتها-في-دمشق-1087943328.html
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إعلام: بريطانيا ليس لديها خطط للانضمام إلى العمليات الأمريكية قبالة سواحل إسرائيل

09:09 GMT 13.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Lee Hemmings / Under Sail From Valletta Malta (cropped photo)سفينة استطلاع بريطانية
سفينة استطلاع بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Lee Hemmings / Under Sail From Valletta Malta (cropped photo)
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة ليس لديها خطط للانضمام إلى عمليات البحرية الأمريكية، قبالة السواحل الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصدر خاص، أنه "بعد إعادة الولايات المتحدة الأمريكية، نشر مدمرتين، تحسبا لهجوم إيراني على إسرائيل، لم تقم بريطانيا بأي خطوة مماثلة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "لدى بريطانيا سفينتين حربيتين في المنطقة وتعمل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن".

وأضاف مصدر في البحرية البريطانية للصحيفة، أن بلاده ليس لديها خطط للانضمام إلى العمليات الأمريكية قبالة السواحل الإسرائيلية، لافتا إلى وجود سفينة بريطانية ثانية وهي "إتش إم إس لانكستر" تتواجد الآن في بحر العرب لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.

طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
صحيفة تكشف عن 10 سيناريوهات مختلفة لرد طهران على قصف قنصليتها في دمشق
07:56 GMT
وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية، عن مصدر مطّلع، قوله إن "دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل، ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق".
وأشار دبلوماسي مطّلع على التحذير الأمريكي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة، منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.
من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، ضرورة الرد الإيراني على قصف إسرائيل قنصلية إيران في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".
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