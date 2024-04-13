https://sputnikarabic.ae/20240413/إغلاق-الأجواء-الأردنية-أمام-جميع-الطائرات-بشكل-مؤقت-1087952994.html
إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت
إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مساء اليوم السبت إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت واحترازي. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T19:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الهيئة أنه "تقرر إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي "يو تي سي" أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي، على مدى ساعات مقبلة، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".يأتي هذا في ظل تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، وترقب دولي لضربة إيرانية ضد إسرائيل ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.وكانت شبكة "سي بي إس" قد نقلت عن مسؤولَين أمريكيين، أنه "من المتوقع أن تشنّ إيران هجوماً كبيراً على إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت
19:38 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 20:00 GMT 13.04.2024)
أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مساء اليوم السبت إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت واحترازي.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الهيئة أنه "تقرر إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي "يو تي سي" أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي، على مدى ساعات مقبلة، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".
يأتي هذا في ظل تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، وترقب دولي لضربة إيرانية ضد إسرائيل ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي
في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.
يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وكانت شبكة "سي بي إس" قد نقلت عن مسؤولَين أمريكيين
، أنه "من المتوقع أن تشنّ إيران هجوماً كبيراً على إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل".