https://sputnikarabic.ae/20240413/الجيش-الإسرائيلي-إيران-أطلقت-صواريخ-باتجاه-أراضينا-1087956570.html
الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ باتجاه أراضينا
الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ باتجاه أراضينا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ليل السبت/الأحد، أن إيران "أطلقت قبل قليل صواريخ من داخل أراضيها نحو الأراضي الإسرائيلية". 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T23:59+0000
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وقال المتحدث إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "تعمل بكامل قواتها وتعترض التهديدات في كل مكان مطلوب حتى في هذه الأثناء".ونوه المتحدث إلى أن بلاده قادرة على التعامل مع هذا الحادث، وأن "جيش الدفاع سيعمل كل ما هو مطلوب لحماية مواطني إسرائيل".وبدوره، وجهت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذيرا إلى إسرائيل أكدت فيه أنه في حال ارتكاب تل أبيب خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبار الأمر منتهيا.وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم رصد إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل.أكدت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أن إيران أطلقت طائرة من دون طيار من أراضيها باتجاه إسرائيل، ويقوم نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمراقبة جميع الأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ باتجاه أراضينا
23:59 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 00:00 GMT 14.04.2024)
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ليل السبت/الأحد، أن إيران "أطلقت قبل قليل صواريخ من داخل أراضيها نحو الأراضي الإسرائيلية".
وقال المتحدث إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "تعمل بكامل قواتها وتعترض التهديدات في كل مكان مطلوب
حتى في هذه الأثناء".
وأشار المتحدث إلى أن "طائرات عديدة لسلاح الجو (الإسرائيلي) تعمل في السماء وتستعد للتعامل مع كل التهديدات".
ونوه المتحدث إلى أن بلاده قادرة على التعامل مع هذا الحادث، وأن "جيش الدفاع سيعمل كل ما هو مطلوب لحماية مواطني إسرائيل".
وبدوره، وجهت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذيرا إلى إسرائيل أكدت فيه أنه في حال ارتكاب تل أبيب خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبار الأمر منتهيا.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم رصد إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل.
أكدت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أن إيران أطلقت طائرة من دون طيار من أراضيها باتجاه إسرائيل، ويقوم نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمراقبة جميع الأهداف.