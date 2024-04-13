https://sputnikarabic.ae/20240413/الجيش-الإسرائيلي-مستعدون-للتعامل-مع-جميع-السيناريوهات-ضد-أي-عدوان-إيراني-1087946417.html

الجيش الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات ضد أي عدوان إيراني

الجيش الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات ضد أي عدوان إيراني

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم السبت، أن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى ومستعدة للسيناريوهات كافة للدفاع ضد أي هجوم إيراني محتمل". 13.04.2024, سبوتنيك عربي

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القدس - سبوتنيك. وأضاف هاغاري، في بيان: "إيران هي الراعي الأكبر في العالم للإرهاب".وتابع: "جيش الدفاع مستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات وسوف يتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع حلفائنا لحماية مواطنينا".كما أشار هغاري إلى أن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى"، مضيفا: "لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر، كما أننا على استعداد للرد".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت إيران، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة مملوكة لرجل إعمال إسرائيلي في مضيق هرمز.وتهدد طهران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، الذي أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور من قبل إيران.

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