https://sputnikarabic.ae/20240413/الجيش-الإسرائيلي-مستعدون-للتعامل-مع-جميع-السيناريوهات-ضد-أي-عدوان-إيراني-1087946417.html
الجيش الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات ضد أي عدوان إيراني
الجيش الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات ضد أي عدوان إيراني
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم السبت، أن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى ومستعدة للسيناريوهات كافة للدفاع ضد أي هجوم إيراني محتمل". 13.04.2024, سبوتنيك عربي
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القدس - سبوتنيك. وأضاف هاغاري، في بيان: "إيران هي الراعي الأكبر في العالم للإرهاب".وتابع: "جيش الدفاع مستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات وسوف يتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع حلفائنا لحماية مواطنينا".كما أشار هغاري إلى أن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى"، مضيفا: "لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر، كما أننا على استعداد للرد".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت إيران، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة مملوكة لرجل إعمال إسرائيلي في مضيق هرمز.وتهدد طهران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، الذي أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور من قبل إيران.
https://sputnikarabic.ae/20240413/الحرس-الثوري-الإيراني-يختطف-سفينة-إسرائيلية-في-مضيق-هرمز-فيديو-1087945557.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات ضد أي عدوان إيراني
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم السبت، أن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى ومستعدة للسيناريوهات كافة للدفاع ضد أي هجوم إيراني محتمل".
القدس - سبوتنيك. وأضاف هاغاري، في بيان: "إيران هي الراعي الأكبر في العالم للإرهاب".
وتابع: "جيش الدفاع مستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات وسوف يتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع حلفائنا لحماية مواطنينا".
وأردف هاغاري، قائلا: "تقوم إيران بتمويل وتدريب وتسليح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه"، مشددا أنه "ستتحمل إيران عواقب قرارها بتصعيد الوضع أكثر".
كما أشار هغاري إلى أن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى"، مضيفا: "لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر، كما أننا على استعداد للرد".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت إيران، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة مملوكة لرجل إعمال إسرائيلي في مضيق هرمز.
وتهدد طهران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، الذي أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين
و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.
ودخلت إسرائيل
، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.
كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو
قد يتطور من قبل إيران.