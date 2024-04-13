https://sputnikarabic.ae/20240413/القوات-الروسية-تحيد-المئات-من-العسكريين-الأوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1087945750.html

القوات الروسية تحيد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية

القوات الروسية تحيد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الـ24 الساعة الأخيرة. 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T11:03+0000

2024-04-13T11:03+0000

2024-04-13T11:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحرير بلدة بيرفومايسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 235 عسكريا".وأضاف البيان أنه "️في اتجاه دونيتسك، احتلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، مواقع أكثر فائدة، كما تم صد هجومين أوكرانيين، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 جندي"، مشيرة إلى أنه "️في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت 3 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 25 عسكريا".ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، وبلغت خسائر العدو أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وفي اتجاه خيرسون بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 فردًا عسكريا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240413/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يقر-بالوضع-الصعب-على-جبهات-القتال-ضد-روسيا-1087945167.html

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