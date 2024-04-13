https://sputnikarabic.ae/20240413/بايدن-يقطع-عطلته-ويعود-إلى-البيت-الأبيض-للتشاور-مع-فريق-الأمن-القومي-حول-أحداث-الشرق-الأوسط-1087951045.html

بايدن يقطع عطلته ويعود إلى البيت الأبيض للتشاور مع فريق الأمن القومي حول أحداث الشرق الأوسط

بايدن يقطع عطلته ويعود إلى البيت الأبيض للتشاور مع فريق الأمن القومي حول أحداث الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع عطلته ليعود إلى البيت الأبيض من أجل إجراء مشاورات مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث في الشرق... 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T17:02+0000

2024-04-13T17:02+0000

2024-04-13T17:02+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لمجموعة من صحفيي البيت الأبيض، فإن بايدن يعود إلى واشنطن "للتشاور مع فريق الأمن القومي الخاص به بشأن الأحداث في الشرق الأوسط".ووفقا لجدول صدر سابقا، توجه بايدن إلى مقر إقامته في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير مساء الجمعة، وكان من المفترض أن يبقى هناك حتى يوم الأحد.وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب الرد العسكري الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي وتعتبر التهديد بشن ضربة انتقامية "حقيقيا".وقال كيربي: "أعتقد أنكم تفهمون أنني لا أستطيع مشاركة تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، لكن... نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما نعتقد أنه تهديد حقيقي للغاية بهجوم محتمل على إسرائيل أعلنته إيران".وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل/ نيسان الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية.ووفقًا للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة)، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز... فيديووذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكذلك تحديد كيفية "معاقبة المعتدي" بالضبط.

https://sputnikarabic.ae/20240413/لافروف-في-محادثة-هاتفية-مع-عبد-اللهيان-يدين-الهجوم-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-1087948732.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية