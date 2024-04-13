https://sputnikarabic.ae/20240413/حاكم-خيرسون-المرتزقة-الأجانب-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يخدمون-في-الخطوط-الخلفية-وعلى-الحواجز--1087942477.html

حاكم خيرسون: المرتزقة الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية يخدمون في الخطوط الخلفية وعلى الحواجز

حاكم خيرسون: المرتزقة الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية يخدمون في الخطوط الخلفية وعلى الحواجز

سبوتنيك عربي

صرح حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، اليوم السبت، بأن المرتزقة الأجانب الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية، متواجدون في المناطق والخطوط... 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T06:51+0000

2024-04-13T06:51+0000

2024-04-13T06:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات سالدو، خلال مقابلة خاصة له مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "بالنسبة للمرتزقة الأجانب، فهم موجودون في الجزء المحتل من مقاطعة خيرسون، فهم لا يتقدمون نحو الخطوط الأمامية من المواجهة، بل يحاولون الاختباء خلف ظهور من يعتبرونهم مواطنين أقل قيمة في أوكرانيا".وفي الوقت ذاته، وفقًا لسالدو، لا يؤثر هؤلاء على الوضع القتالي في اتجاه خيرسون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تأسر-21-جنديا-أوكرانيا-1087918202.html

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