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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240413/خبير-يكشف-عن-ذهول-وخوف-أوكراني-من-الصواريخ-الروسية-غير-المرئية-1087942179.html
خبير يكشف عن ذهول وخوف أوكراني من الصواريخ الروسية غير المرئية
خبير يكشف عن ذهول وخوف أوكراني من الصواريخ الروسية غير المرئية
سبوتنيك عربي
أعلن خبير الطيران الأوكراني ومهندس الاختبار السابق في مكتب تصميم هندسة الطيران "أنتونوف"، قسطنطين كريفولاب، أن أنظمة التتبع الأوكرانية لم تتمكن من رصد واكتشاف... 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T05:53+0000
2024-04-13T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات كريفولاب، خلال مقابلة له مع قناة "برياموي" التلفزيونية، قال فيها: "ما رأيناه في الوضع مع محطة تريبوليه الكهروحرارية هو غامض بشكل عام وشيء لم يتنبه له الكثيرون".ووفقا للمهندس، فإن الدفاع الرئيسي عن كييف والمناطق المحيطة بها يتم توفيره من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" وأنظمة أخرى، وتتلقى البيانات من الأقمار الصناعية وطائرات "أواكس" الغربية، التي تحلق على طول الحدود الغربية لأوكرانيا.وبحسب كريفولاب، فإن صاروخ "كروز" الروسي، الذي أصاب محطة "تريبوليه"، بفضل وضع مسح التضاريس، كان على ارتفاع منخفض جدًا، بالإضافة إلى أنه كان له بصمة حرارية صغيرة وبصمة رادارية.وتابع كريفولاب، بالقول: "إذا كان هناك صاروخ ذو إشعاع حراري منخفض، فلن يتمكن أي من الأقمار الصناعية من رؤيته، ولا تستطيع طائرات "أواكس" رؤيته، لأن مساحة انعكاس إشارة الراديو فيه صغيرة جدًا. وهكذا نحن ببساطة لم نراه، وبالتالي فإن هذه الصواريخ غير مرئية".وخلص الخبير بالقول إن أوكرانيا لم يعد لديها حاليا ما يكفي من الرادارات لمراقبة المجال الجوي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤولة-سابقة-في-البنتاغون-تكشف-سبب-إرسال-الغرب-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1087934937.html
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العالم
العالم

خبير يكشف عن ذهول وخوف أوكراني من الصواريخ الروسية غير المرئية

05:53 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 05:54 GMT 13.04.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن خبير الطيران الأوكراني ومهندس الاختبار السابق في مكتب تصميم هندسة الطيران "أنتونوف"، قسطنطين كريفولاب، أن أنظمة التتبع الأوكرانية لم تتمكن من رصد واكتشاف الصاروخ الروسي الذي ضرب محطة "تريبوليه" الكهروحرارية بالقرب من كييف.
وجاءت تصريحات كريفولاب، خلال مقابلة له مع قناة "برياموي" التلفزيونية، قال فيها: "ما رأيناه في الوضع مع محطة تريبوليه الكهروحرارية هو غامض بشكل عام وشيء لم يتنبه له الكثيرون".
ووفقا للمهندس، فإن الدفاع الرئيسي عن كييف والمناطق المحيطة بها يتم توفيره من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" وأنظمة أخرى، وتتلقى البيانات من الأقمار الصناعية وطائرات "أواكس" الغربية، التي تحلق على طول الحدود الغربية لأوكرانيا.
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
أمس, 16:41 GMT
وبحسب كريفولاب، فإن صاروخ "كروز" الروسي، الذي أصاب محطة "تريبوليه"، بفضل وضع مسح التضاريس، كان على ارتفاع منخفض جدًا، بالإضافة إلى أنه كان له بصمة حرارية صغيرة وبصمة رادارية.
وتابع كريفولاب، بالقول: "إذا كان هناك صاروخ ذو إشعاع حراري منخفض، فلن يتمكن أي من الأقمار الصناعية من رؤيته، ولا تستطيع طائرات "أواكس" رؤيته، لأن مساحة انعكاس إشارة الراديو فيه صغيرة جدًا. وهكذا نحن ببساطة لم نراه، وبالتالي فإن هذه الصواريخ غير مرئية".
وخلص الخبير بالقول إن أوكرانيا لم يعد لديها حاليا ما يكفي من الرادارات لمراقبة المجال الجوي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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