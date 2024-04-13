صحيفة تكشف عن 10 سيناريوهات مختلفة لرد طهران على قصف قنصليتها في دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: موسكو لم ترفض قط التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:18 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:24 GMT
36 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:25 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240413/صحيفة-تكشف-عن-10-سيناريوهات-مختلفة-لرد-طهران-على-قصف-قنصليتها-في-دمشق-1087943328.html
صحيفة تكشف عن 10 سيناريوهات مختلفة لرد طهران على قصف قنصليتها في دمشق
صحيفة تكشف عن 10 سيناريوهات مختلفة لرد طهران على قصف قنصليتها في دمشق
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة إسرائيلية، يوم أمس الجمعة، أن "طهران تعهدت بمعاقبة تل أبيب بعد الهجوم على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق"، لافتة إلى أن "إيران لديها تاريخ حافل في... 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T07:56+0000
2024-04-13T07:56+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15dec370c379b0ee6b10d8c02b318ebd.jpg
ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تقريرا قدمت فيه تحليلًا للسيناريوهات المختلفة من الهجمات التي يمكن أن تنفذها إيران ضد إسرائيل، وذلك "اعتمادًا على تجارب سابقة لإيران والجماعات الموالية لها، ومن بينها ضربة بالصواريخ البالستية من إيران"، مشيرة إلى أن "طهران تمتلك ترسانة من الصواريخ البالستية من أنواع متعددة، يختلف مداها من نوع لآخر، ويعتمد بعضها على الوقود الصلب، ويعتمد الآخر على الوقود المسال، ما يعني أنه يمكن إطلاقها بسرعة نسبيا".وأضافت الصحيفة: "أما السيناريو الثاني، يتضمن ضربة بالصواريخ البالستية من العراق"، لافتة إلى أن "إيران تقوم بنقل الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى مجموعات موالية لها في العراق، منذ سنوات عدة بداية من عام 2018"، مضيفة أن "المجموعات المسلحة الموالية لإيران تمكنت في الفترة من 2018 إلى 2019، من السيطرة على محافظة الأنبار، وهي أقرب منطقة في العراق إلى إسرائيل، ومنها قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بإطلاق صواريخ سكود على إسرائيل عام 1991، ويمكن أن يتكرر السيناريو ويتم إطلاق صواريخ منها".أما السيناريو الثالث، فهو عبارة عن إطلاق صواريخ بالستية جديدة بعيدة المدى اختبرتها إيران، أخيرا، حيث أشارت الصحيفة إلى أن "إيران قامت بهجمات صاروخية ضد جماعات تعتبرها إرهابية في باكستان وسوريا، واستخدمت طهران صواريخ "خيبر شيخان"، لافتة إلى أن "مدى هذه الصواريخ يصل إلى 1450 كيلومترا، ويفترض أن لديها القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة وسريعة، ما يجعلها سلاحا استراتيجيا خطيرا".كما تضمن التقرير سيناريو رابع وهو مزيج من الهجمات بالطائرات المسيرة وصواريخ "كروز"، حيث عملت إيران على تطوير طائراتها المسيرة، ومن أبرزها المسيّرات من طراز "شاهد 136"، التي باتت شائعة الاستخدام حاليًا، والسيناريو الخامس عبر قيام قوات عراقية موالية لطهران باستخدام الطائرات المسيّرة أو الصواريخ، حيث تم استهداف ميناء إيلات، في الآونة الأخيرة، مرات عدة، بحسب الصحيفة.أما السيناريو السادس، بحسب الصحيفة، فهو القيام بهجمات عبر مجموعات موالية لإيران في سوريا، بالإضافة إلى سيناريو سابع يتم تنفيذه من خلال هجمات تقوم بها جماعة "أنصار الله"، مضيفة أن "الحوثيين لديهم طائرات مسيّرة وصواريخ طويلة المدى تهديد إسرائيل".وأوضحت الصحيفة أن "السيناريو الثامن يتضمن هجمات على السفارات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "إيران كانت وراء مؤامرات لاستهداف السفارات الإسرائيلية في عدد من الدول منها الهند وجورجيا وأذربيجان وتايلاند وغيرها، وبالتالي يمكن لطهران أن تلجأ لهذا السيناريو".وتحدثت الصحيفة عن السيناريو التاسع، من خلال "القيام بهجوم على إقليم كردستان شمالي العراق"، لافتة إلى أن "تكرار استهداف إيران لمنطقة كردستان، المتمتعة بالحكم الذاتي في العراق، خلال العامين الماضيين، بدعوى أنها على صلة مع إسرائيل".أما السيناريو العاشر، بحسب الصحيفة، هو دفع "حزب الله" اللبناني إلى الدخول في حرب مع إسرائيل.وطبقًا لهذا السيناريو، يمكن أن "تدفع طهران "حزب الله" إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل، بحيث تواجه إسرائيل حربين، حربًا في الجنوب مع "حماس"، وحربًا في الشمال مع "حزب الله".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن "طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة".وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر محتمل من إيران، شمال أو جنوبي البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20240413/إعلام-أمريكا-تعيد-نشر-مدمرتين-تحسبا-لهجوم-إيراني-على-إسرائيل-1087942022.html
https://sputnikarabic.ae/20240413/إيران-تجهز-100-صاروخ-كروز-لضرب-عدة-أهداف-داخل-إسرائيل-1087941251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_999b094359d919062116714e9e7b2735.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة تكشف عن 10 سيناريوهات مختلفة لرد طهران على قصف قنصليتها في دمشق

07:56 GMT 13.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemiطلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
كشفت صحيفة إسرائيلية، يوم أمس الجمعة، أن "طهران تعهدت بمعاقبة تل أبيب بعد الهجوم على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق"، لافتة إلى أن "إيران لديها تاريخ حافل في تهديد إسرائيل، واستخدام وكلائها لتهديد ومهاجمة إسرائيل".
ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تقريرا قدمت فيه تحليلًا للسيناريوهات المختلفة من الهجمات التي يمكن أن تنفذها إيران ضد إسرائيل، وذلك "اعتمادًا على تجارب سابقة لإيران والجماعات الموالية لها، ومن بينها ضربة بالصواريخ البالستية من إيران"، مشيرة إلى أن "طهران تمتلك ترسانة من الصواريخ البالستية من أنواع متعددة، يختلف مداها من نوع لآخر، ويعتمد بعضها على الوقود الصلب، ويعتمد الآخر على الوقود المسال، ما يعني أنه يمكن إطلاقها بسرعة نسبيا".
وأضافت الصحيفة: "أما السيناريو الثاني، يتضمن ضربة بالصواريخ البالستية من العراق"، لافتة إلى أن "إيران تقوم بنقل الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى مجموعات موالية لها في العراق، منذ سنوات عدة بداية من عام 2018"، مضيفة أن "المجموعات المسلحة الموالية لإيران تمكنت في الفترة من 2018 إلى 2019، من السيطرة على محافظة الأنبار، وهي أقرب منطقة في العراق إلى إسرائيل، ومنها قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بإطلاق صواريخ سكود على إسرائيل عام 1991، ويمكن أن يتكرر السيناريو ويتم إطلاق صواريخ منها".
أما السيناريو الثالث، فهو عبارة عن إطلاق صواريخ بالستية جديدة بعيدة المدى اختبرتها إيران، أخيرا، حيث أشارت الصحيفة إلى أن "إيران قامت بهجمات صاروخية ضد جماعات تعتبرها إرهابية في باكستان وسوريا، واستخدمت طهران صواريخ "خيبر شيخان"، لافتة إلى أن "مدى هذه الصواريخ يصل إلى 1450 كيلومترا، ويفترض أن لديها القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة وسريعة، ما يجعلها سلاحا استراتيجيا خطيرا".
McCampbell - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
إعلام: أمريكا تعيد نشر مدمرتين تحسبا لهجوم إيراني على إسرائيل
05:11 GMT
كما تضمن التقرير سيناريو رابع وهو مزيج من الهجمات بالطائرات المسيرة وصواريخ "كروز"، حيث عملت إيران على تطوير طائراتها المسيرة، ومن أبرزها المسيّرات من طراز "شاهد 136"، التي باتت شائعة الاستخدام حاليًا، والسيناريو الخامس عبر قيام قوات عراقية موالية لطهران باستخدام الطائرات المسيّرة أو الصواريخ، حيث تم استهداف ميناء إيلات، في الآونة الأخيرة، مرات عدة، بحسب الصحيفة.
أما السيناريو السادس، بحسب الصحيفة، فهو القيام بهجمات عبر مجموعات موالية لإيران في سوريا، بالإضافة إلى سيناريو سابع يتم تنفيذه من خلال هجمات تقوم بها جماعة "أنصار الله"، مضيفة أن "الحوثيين لديهم طائرات مسيّرة وصواريخ طويلة المدى تهديد إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن "السيناريو الثامن يتضمن هجمات على السفارات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "إيران كانت وراء مؤامرات لاستهداف السفارات الإسرائيلية في عدد من الدول منها الهند وجورجيا وأذربيجان وتايلاند وغيرها، وبالتالي يمكن لطهران أن تلجأ لهذا السيناريو".
وتحدثت الصحيفة عن السيناريو التاسع، من خلال "القيام بهجوم على إقليم كردستان شمالي العراق"، لافتة إلى أن "تكرار استهداف إيران لمنطقة كردستان، المتمتعة بالحكم الذاتي في العراق، خلال العامين الماضيين، بدعوى أنها على صلة مع إسرائيل".
أما السيناريو العاشر، بحسب الصحيفة، هو دفع "حزب الله" اللبناني إلى الدخول في حرب مع إسرائيل.
وطبقًا لهذا السيناريو، يمكن أن "تدفع طهران "حزب الله" إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل، بحيث تواجه إسرائيل حربين، حربًا في الجنوب مع "حماس"، وحربًا في الشمال مع "حزب الله".
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
إعلام أمريكي: إيران تجهز 100 صاروخ "كروز" لضرب أهداف عدة داخل إسرائيل
03:46 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن "طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة".
وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر محتمل من إيران، شمال أو جنوبي البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تدمر 20 صاروخا جاهزا للإطلاق باتجاهها06:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخأمس, 17:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала