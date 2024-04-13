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15:03 GMT
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240413/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-قريبا-بانتصار-بوتين--1087950089.html
مستشار سابق في البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا بانتصار بوتين
مستشار سابق في البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا بانتصار بوتين
سبوتنيك عربي
قال مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، إن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد المزيد والمزيد من الجنود كل يوم، ما يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا... 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T15:27+0000
2024-04-13T15:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف المستشار السابق في مقابلة مع قناة "ينفيت موني" على "يوتيوب"، أن "(الأوكرانيين) يفقدون الآن من الجنود كل يوم أكثر من أي وقت مضى، ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ بأنهم ينهارون، وإنهم ينهارون ويتراجعون".وبحسب ماكغريغور، فقد بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل أكثر من نصف مليون شخص، وهذا العدد مستمر في النمو، واصفا الدعم المستمر لأوكرانيا بأنه غير إنساني ولا يؤدي إلا إلى زيادة عدد القتلى، ودعا إلى وقف الصراع، وخلص إلى القول إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصر".وجاءت تصريحات سيرسكي، خلال مقابلة خاصة له مع موقع إخباري أوكراني، قال فيها إن "القوات المسلحة الروسية تحقق نجاحات تكتيكية كبيرة في مختلف المناطق والجبهات القتالية في أوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240413/إعلام-القوات-الروسية-وصلت-إلى-لحظة-حاسمة-في-الصراع-الأوكراني-1087947509.html
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روسيا

مستشار سابق في البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا بانتصار بوتين

15:27 GMT 13.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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قال مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، إن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد المزيد والمزيد من الجنود كل يوم، ما يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبًا.
وأضاف المستشار السابق في مقابلة مع قناة "ينفيت موني" على "يوتيوب"، أن "(الأوكرانيين) يفقدون الآن من الجنود كل يوم أكثر من أي وقت مضى، ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ بأنهم ينهارون، وإنهم ينهارون ويتراجعون".
وبحسب ماكغريغور، فقد بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل أكثر من نصف مليون شخص، وهذا العدد مستمر في النمو، واصفا الدعم المستمر لأوكرانيا بأنه غير إنساني ولا يؤدي إلا إلى زيادة عدد القتلى، ودعا إلى وقف الصراع، وخلص إلى القول إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصر".

وكشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن الوضع العسكري الحالي على جبهات القتال المختلفة في أوكرانيا، مؤكدا صعوبة المعركة والقتال أمام الجيش الروسي.

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: القوات الروسية وصلت إلى "لحظة حاسمة" في الصراع الأوكراني
12:56 GMT
وجاءت تصريحات سيرسكي، خلال مقابلة خاصة له مع موقع إخباري أوكراني، قال فيها إن "القوات المسلحة الروسية تحقق نجاحات تكتيكية كبيرة في مختلف المناطق والجبهات القتالية في أوكرانيا".
وأشار سيرسكي إلى أن "الجيش الروسي يزيد من جهوده من خلال استخدام وحدات جديدة لضرب المدرعات يحقق من خلالها نجاحا تكتيكيا بشكل دوري".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
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