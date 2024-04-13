https://sputnikarabic.ae/20240413/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-قريبا-بانتصار-بوتين--1087950089.html

مستشار سابق في البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا بانتصار بوتين

مستشار سابق في البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا بانتصار بوتين

سبوتنيك عربي

قال مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، إن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد المزيد والمزيد من الجنود كل يوم، ما يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا... 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T15:27+0000

2024-04-13T15:27+0000

2024-04-13T15:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف المستشار السابق في مقابلة مع قناة "ينفيت موني" على "يوتيوب"، أن "(الأوكرانيين) يفقدون الآن من الجنود كل يوم أكثر من أي وقت مضى، ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ بأنهم ينهارون، وإنهم ينهارون ويتراجعون".وبحسب ماكغريغور، فقد بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل أكثر من نصف مليون شخص، وهذا العدد مستمر في النمو، واصفا الدعم المستمر لأوكرانيا بأنه غير إنساني ولا يؤدي إلا إلى زيادة عدد القتلى، ودعا إلى وقف الصراع، وخلص إلى القول إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصر".وجاءت تصريحات سيرسكي، خلال مقابلة خاصة له مع موقع إخباري أوكراني، قال فيها إن "القوات المسلحة الروسية تحقق نجاحات تكتيكية كبيرة في مختلف المناطق والجبهات القتالية في أوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20240413/إعلام-القوات-الروسية-وصلت-إلى-لحظة-حاسمة-في-الصراع-الأوكراني-1087947509.html

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