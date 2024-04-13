https://sputnikarabic.ae/20240413/نائب-رئيس-البرلمان-الإيراني-الرد-على-إسرائيل-سيكون-صعبا-ومتنوعا-1087945301.html

نائب رئيس البرلمان الإيراني: الرد على إسرائيل سيكون صعبا ومتنوعا

نائب رئيس البرلمان الإيراني: الرد على إسرائيل سيكون صعبا ومتنوعا

سبوتنيك عربي

صرح عضو لجنة الأمن القومي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، بأن "طهران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل، وهي تختار زمان ومكان وهدف العملية بنفسها". 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T10:14+0000

2024-04-13T10:14+0000

2024-04-13T10:14+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/01/1067165383_0:47:1472:875_1920x0_80_0_0_654169c4f36a18a0140572ac3f46b43c.jpg

ونقلت وكالة "مهر"، اليوم السبت، عن ذو النوري، قوله إن "فكرة الشرق الأوسط الكبير التي كان لها محورين، أحدهما القضاء على إيران والآخر تمركز إسرائيل في الشرق الأوسط، لم تتحقق".وأضاف: "جميع مخططاتهم في إيران وفي العراق واليمن وفلسطين وأفغانستان وسوريا ولبنان، فشلت".وعن "صفقة القرن"، أوضح النائب الإيراني أنه "إذا ارتبطت مصالح الدول العربية بالكيان الصهيوني لقُضي على قضية فلسطين إلى الأبد".وتابع: "لذلك، ومن أجل الحفاظ على قضية فلسطين، كان لا بد من دفع هذه التكلفة".وتهدد إيران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور من قبل إيران.

https://sputnikarabic.ae/20240413/إيران-تجهز-100-صاروخ-كروز-لضرب-عدة-أهداف-داخل-إسرائيل-1087941251.html

https://sputnikarabic.ae/20240407/وكالة-إيرانية-تنشر-صورا-لـ-9-صواريخ-تقول-إنها-قادرة-على-ضرب-إسرائيل-1087771146.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, الأخبار