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الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20240413/نائب-رئيس-البرلمان-الإيراني-الرد-على-إسرائيل-سيكون-صعبا-ومتنوعا-1087945301.html
نائب رئيس البرلمان الإيراني: الرد على إسرائيل سيكون صعبا ومتنوعا
نائب رئيس البرلمان الإيراني: الرد على إسرائيل سيكون صعبا ومتنوعا
سبوتنيك عربي
صرح عضو لجنة الأمن القومي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، بأن "طهران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل، وهي تختار زمان ومكان وهدف العملية بنفسها". 13.04.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "مهر"، اليوم السبت، عن ذو النوري، قوله إن "فكرة الشرق الأوسط الكبير التي كان لها محورين، أحدهما القضاء على إيران والآخر تمركز إسرائيل في الشرق الأوسط، لم تتحقق".وأضاف: "جميع مخططاتهم في إيران وفي العراق واليمن وفلسطين وأفغانستان وسوريا ولبنان، فشلت".وعن "صفقة القرن"، أوضح النائب الإيراني أنه "إذا ارتبطت مصالح الدول العربية بالكيان الصهيوني لقُضي على قضية فلسطين إلى الأبد".وتابع: "لذلك، ومن أجل الحفاظ على قضية فلسطين، كان لا بد من دفع هذه التكلفة".وتهدد إيران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور من قبل إيران.
https://sputnikarabic.ae/20240413/إيران-تجهز-100-صاروخ-كروز-لضرب-عدة-أهداف-داخل-إسرائيل-1087941251.html
https://sputnikarabic.ae/20240407/وكالة-إيرانية-تنشر-صورا-لـ-9-صواريخ-تقول-إنها-قادرة-على-ضرب-إسرائيل-1087771146.html
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نائب رئيس البرلمان الإيراني: الرد على إسرائيل سيكون صعبا ومتنوعا

10:14 GMT 13.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
صرح عضو لجنة الأمن القومي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، بأن "طهران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل، وهي تختار زمان ومكان وهدف العملية بنفسها".
ونقلت وكالة "مهر"، اليوم السبت، عن ذو النوري، قوله إن "فكرة الشرق الأوسط الكبير التي كان لها محورين، أحدهما القضاء على إيران والآخر تمركز إسرائيل في الشرق الأوسط، لم تتحقق".
وأضاف: "جميع مخططاتهم في إيران وفي العراق واليمن وفلسطين وأفغانستان وسوريا ولبنان، فشلت".
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
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03:46 GMT
وعن "صفقة القرن"، أوضح النائب الإيراني أنه "إذا ارتبطت مصالح الدول العربية بالكيان الصهيوني لقُضي على قضية فلسطين إلى الأبد".
وتابع: "لذلك، ومن أجل الحفاظ على قضية فلسطين، كان لا بد من دفع هذه التكلفة".
وحول الرد الإيراني المحتمل ضد إسرائيل، أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، بأن "رد إيران على الكيان الصهيوني سيكون صعبا ومتنوعا".
وتهدد إيران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
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7 أبريل, 11:05 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.
ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.
كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور من قبل إيران.
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