https://sputnikarabic.ae/20240413/وزير-النقل-يعلن-إغلاق-الأجواء-العراقية-وتوقف-حركة-الملاحة-1087953630.html
العراق يعلن إغلاق أجوائه وتوقف حركة الملاحة - عاجل
العراق يعلن إغلاق أجوائه وتوقف حركة الملاحة - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النقل العراقي رزاق السعداوي أن بغداد قررت إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T20:22+0000
2024-04-13T20:22+0000
2024-04-13T20:28+0000
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العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
العراق يعلن إغلاق أجوائه وتوقف حركة الملاحة - عاجل
20:22 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 20:28 GMT 13.04.2024)
يتبع
أعلن وزير النقل العراقي رزاق السعداوي أن بغداد قررت إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.