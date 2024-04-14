https://sputnikarabic.ae/20240414/إسرائيل-تكشف-عن-الدول-التي-ساندت-إسرائيل-في-صد-الهجوم-الإيراني--1087962615.html

إسرائيل تكشف عن الدول التي ساندت إسرائيل في صد الهجوم الإيراني

إسرائيل تكشف عن الدول التي ساندت إسرائيل في صد الهجوم الإيراني

سبوتنيك عربي

قال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، اليوم الأحد، إن فرنسا كانت من بين الدول المشاركة في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أمس السبت. 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T10:14+0000

2024-04-14T10:14+0000

2024-04-14T10:14+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

إسرائيل

أخبار فرنسا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072412042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aae93899efb8b66fb6d2f3d6d8b3afc7.jpg

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري: "تمتلك فرنسا تكنولوجيا جيدة للغاية، وطائرات نفاثة، ورادار - وأعلم أنهم كانوا يساهمون في تسيير دوريات في المجال الجوي"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف هاغاري أنه "ليس لديه تفاصيل دقيقة حول ما إذا كانت الطائرات الفرنسية، أسقطت أيا من الصواريخ التي أطلقتها إيران".وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال مسؤولون إسرائيليون إن أمريكا وبريطانيا، ساعدت أيضا في اعتراض وابل هائل من الطائرات بدون طيار، التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس السبت، إن القوات الأمريكية ساعدت في إسقاط "جميع" الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل "تقريبا"، وأعاد تأكيد دعمه "الصارم" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/الرئيس-الإيراني-المغامرة-الجديدة-من-إسرائيل-ضد-إيران-سيكون-لها-رد-أقوى-1087962312.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

إسرائيل

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن