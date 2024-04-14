https://sputnikarabic.ae/20240414/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-ليلا-1087959075.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود و10 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T06:19+0000
2024-04-14T06:19+0000
2024-04-14T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aa084b37444a7e7d93f8c6c97dba2de5.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 14 نيسان / أبريل ، حوالي الساعة 06.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا".وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة كراسنودار".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤولة-سابقة-في-البنتاغون-تكشف-سبب-إرسال-الغرب-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1087934937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8a56a3c85f2eb186713221c6c88c7798.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود و10 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة كراسنودار.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 14 نيسان / أبريل ، حوالي الساعة 06.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا".
وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة كراسنودار".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.