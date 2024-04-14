https://sputnikarabic.ae/20240414/الصين-تدعو-كافة-الأطراف-للتحلي-بالهدوء-وضبط-النفس-لتجنب-المزيد-من-التصعيد-1087958504.html
الصين تدعو كافة الأطراف للتحلي بالهدوء وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد
الصين تدعو كافة الأطراف للتحلي بالهدوء وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم الأحد، عن قلق بكين البالغ إزاء تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، داعية الأطراف المعنية إلى ضبط النفس. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T05:06+0000
2024-04-14T05:06+0000
2024-04-14T05:06+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وجاء في بيان الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني: "تعرب الصين عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي للوضع في منطقة الشرق الأوسط، وتدعو الأطراف المعنية للتحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد" .كما دعت الوزارة في البيان "المجتمع الدولي وخاصة الدول ذات النفوذ إلى لعب دور بناء لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.تغطية مباشرة.. إيران تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصورايخ على إسرائيل وتل أبيب تعلن تصديها للعمليةعلى الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
https://sputnikarabic.ae/20240414/مسؤول-إسرائيلي-رد-إسرائيل-على-الهجوم-الإيراني-سيتم-تنسيقه-مع-الحلفاء-1087957617.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طوفان الأقصى
الصين تدعو كافة الأطراف للتحلي بالهدوء وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد
أعربت وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم الأحد، عن قلق بكين البالغ إزاء تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، داعية الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.
وجاء في بيان الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني: "تعرب الصين عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي للوضع في منطقة الشرق الأوسط، وتدعو الأطراف المعنية للتحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد" .
كما دعت الوزارة في البيان "المجتمع الدولي وخاصة الدول ذات النفوذ إلى لعب دور بناء لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.