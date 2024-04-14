https://sputnikarabic.ae/20240414/الكشف-عن-تفاصيل-الطائرات-والصورايخ-التي-استخدمتها-إيران-في-هجومها-على-إسرائيل-1087976153.html

الكشف عن تفاصيل الطائرات والصورايخ التي استخدمتها إيران في هجومها على إسرائيل

الكشف عن تفاصيل الطائرات والصورايخ التي استخدمتها إيران في هجومها على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن إيران أطلقت 7 صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال هجومها على إسرائيل أمس، ولم يتم اعتراض أي منها. 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T23:23+0000

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وفي ذات الصدد، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران استخدمت عدة أنواع من الأسلحة في الهجوم على إسرائيل.ولم يكشف الجيش الإيراني أو الحرس الثوري عن مثل هذه البيانات، لكن التلفزيون الحكومي يدعي أن الأسلحة هي كالتالي:وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز مساء السبت، أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "العملية الانتقامية [ضد إسرائيل] يُطلق عليها اسم [الوعد الصادق]".وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الهجوم الإيراني باستخدام المسيرات والصواريخ ضد إسرائيل.فيما قال مسؤول في البنتاغون لوكالة "ريا نوفستي"، مساء السبت إن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير حول شن إيران هجومًا على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل".وقصف الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، في 1 أبريل/ نيسان الجاري، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين اثنين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من معاونيهما.

https://sputnikarabic.ae/20240414/مندوب-إيران-لدى-مجلس-الأمن-لا-نسعى-إلى-التصعيد-لكن-إذا-شنت-أمريكا-هجمات-ضدنا-سنرد-1087975965.html

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