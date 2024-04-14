https://sputnikarabic.ae/20240414/خبير-إستراتيجي-لـ-سبوتنيك-إيران-استخدمت-طائرات-مسيرة-من-طراز-شاهد-وصواريخ-كروز-فرط-صوتية-1087957364.html

خبير إستراتيجي لـ "سبوتنيك": إيران استخدمت طائرات مسيرة من طراز شاهد وصواريخ كروز فرط صوتية

خبير إستراتيجي لـ "سبوتنيك": إيران استخدمت طائرات مسيرة من طراز شاهد وصواريخ كروز فرط صوتية

سبوتنيك عربي

كشف الأستاذ الجامعي والخبير الإستراتيجي، الدكتور علي حمية، أن إيران استخدمت طائرات مسيرة من طراز شاهد بالمئات، وصواريخ كروز فرط صوتية، مؤكداً أن هذه الصواريخ... 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T01:17+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال الدكتور حمية، اليوم الأحد، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن إيران استخدمت طائرات مسيرة من طراز شاهد بالمئات، وصواريخ كروز فرط صوتية "فتّاح 2"، والصاروخ المُذهل الذي فاجأ تل أبيب حالياً".وأوضح أنه "يجب الانتظار للحكم على إمكانية توسيع دوائر الحرب أو ما يمكن وصفه "الحماقة الإسرائيلية" باستهداف مبنى تابع للقنصلية الإيرانية في دمشق، فهو كان يستدعي هذا الرد اليوم وربما تكون الردود من كل دول محور المقاومة، بالتالي الجولان السوري عرضة لاستهدافه بصواريخ من حزب الله، وأخرى تُطلق على الجليل لمساندة الصواريخ والمسيرات الآتية من إيران".وأشار إلى أنه" بالنسبة لمنطقة الجولان، هناك تركيز لقواعد عسكرية روسية - إيرانية مشتركة تحسباً لهذا التطور العسكري".ورأى أنه "إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية ربما لن تقتصر الحرب على الإقليم فهي ستتوسع أكثر من ذلك".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصورايخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قا الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني. مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية.وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها سترد بحزم على الهجمات الإيرانية.وشوهد في سماء بيروت صواريخ اعتراضية دمرت أهدافاً، وسمع أصوات أنفجارات في سماء العديد من المناطق اللبنانية.

https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html

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