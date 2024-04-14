https://sputnikarabic.ae/20240414/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تدين-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1087958941.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل
رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إدانتها للهجوم الإيراني على إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، داعية جميع الأطراف إلى... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T05:41+0000
2024-04-14T05:41+0000
2024-04-14T05:41+0000
العالم
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وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس": "أدين بشدة هجوم إيران السافر وغير المبرر على إسرائيل، وأدعو إيران ووكلاءها إلى التوقف فورًا عن هذه الهجمات".وأضافت: "يجب أن تمتنع جميع الأطراف عن التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى ان معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/إعلام-إيران-تعلن-عن-ضرب-جميع-الأهداف-الإسرائيلية-المحددة-بنجاح-1087958790.html
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العالم
رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إدانتها للهجوم الإيراني على إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، داعية جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة.
وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس": "أدين بشدة هجوم إيران السافر وغير المبرر على إسرائيل، وأدعو إيران ووكلاءها إلى التوقف فورًا عن هذه الهجمات".
وأضافت: "يجب أن تمتنع جميع الأطراف عن التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى ان معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.