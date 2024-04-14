https://sputnikarabic.ae/20240414/صحيفة-تكشف-عن-دولة-ترغب-بزيادة-ساعات-اليوم-من-24-إلى-26-ساعة-1087964744.html
صحيفة تكشف عن دولة ترغب بزيادة ساعات اليوم من 24 إلى 26 ساعة
صحيفة تكشف عن دولة ترغب بزيادة ساعات اليوم من 24 إلى 26 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن دولة أوروبية ترغب بزيادة ساعات اليوم من 24 إلى 26 ساعة. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T13:12+0000
2024-04-14T13:12+0000
2024-04-14T13:12+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن دولة النرويج ترغب في تغيير عدد ساعات اليوم، وذلك من خلال إضافة ساعتين إلى اليوم لتصبح 26 ساعة بدلا من 24. وبحسب الصحيفة، ترغب سلطات المنطقة الشمالية من النرويج بإنشاء منطقة زمنية منفصلة بيوم مكون من 26 ساعة، لكنها حتى الآن كيفية تطبيق ذلك، مضيفة أن السلطات النرويجية تقدمت بشكل رسمي إلى المفوضية الأوروبية لأخذ الموافقة.ومن جهته، يأمل عمدة المدينة الشمالية في النرويج أن يشجع ذلك الناس على الانتقال إلى منطقتهم، وزيادة وقت الأسرة وتعزيز القيم المحلية.
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العالم
صحيفة تكشف عن دولة ترغب بزيادة ساعات اليوم من 24 إلى 26 ساعة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن دولة أوروبية ترغب بزيادة ساعات اليوم من 24 إلى 26 ساعة.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن دولة النرويج ترغب في تغيير عدد ساعات اليوم، وذلك من خلال إضافة ساعتين إلى اليوم لتصبح 26 ساعة بدلا من 24.
وبحسب الصحيفة، ترغب سلطات المنطقة الشمالية من النرويج بإنشاء منطقة زمنية منفصلة بيوم مكون من 26 ساعة، لكنها حتى الآن كيفية تطبيق ذلك، مضيفة أن السلطات النرويجية تقدمت بشكل رسمي إلى المفوضية الأوروبية لأخذ الموافقة.
ومن جهته، يأمل عمدة المدينة الشمالية في النرويج أن يشجع ذلك الناس على الانتقال إلى منطقتهم، وزيادة وقت الأسرة وتعزيز القيم المحلية.