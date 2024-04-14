https://sputnikarabic.ae/20240414/قوات-كييف-تخسر-نحو-1230-عسكريا-بعمليات-للجيش-الروسي-خلال-24-ساعة-1087963358.html
قوات كييف تخسر نحو 1230 عسكريا بعمليات للجيش الروسي خلال 24 ساعة
قوات كييف تخسر نحو 1230 عسكريا بعمليات للجيش الروسي خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل نحو 1230 عسكريا أوكرانيا ضمن عمليات متفرقة للجيش الروسي خلال 24 ساعة الفائتة. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T11:24+0000
2024-04-14T11:24+0000
2024-04-14T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان اليوم لوزارة الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه بيلغورود، قامت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، بضرب القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيرنوفايا، جاتيشي، منطقة خاركوف، وراديانسكوي في مقاطعة سومي.". وفي اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات المشاة الآلية رقم 57، والمشاة رقم 144، واللواءين الآليين الرابع عشر والحادي والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، ومنطقة زاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وأربع ناقلات جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز كوزاك، وسيارتين، وقاعدتين ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي – 30".وفي منطقة فيسيلو في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجبلي رقم 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 470 جنديا و 20 مركبة.وفي اتجاه أفديفسكي، قامت وحدات من مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوى البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 24 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-ليلا-1087959075.html
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روسيا, رصد عسكري
قوات كييف تخسر نحو 1230 عسكريا بعمليات للجيش الروسي خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل نحو 1230 عسكريا أوكرانيا ضمن عمليات متفرقة للجيش الروسي خلال 24 ساعة الفائتة.
وجاء في البيان اليوم لوزارة الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه بيلغورود، قامت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، بضرب القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيرنوفايا، جاتيشي، منطقة خاركوف، وراديانسكوي في مقاطعة سومي.".
وفقد العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا وأربع مركبات ومدفعًا ذاتيًا من طراز "إم 109" عيار 155 ملم أمريكي الصنع ومحطة الحرب الإلكترونية "نوتا".
وفي اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات المشاة الآلية رقم 57، والمشاة رقم 144، واللواءين الآليين الرابع عشر والحادي والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، ومنطقة زاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وأربع ناقلات جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز كوزاك، وسيارتين، وقاعدتين ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي – 30".
وفي اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات الهجوم 92 واللواء الميكانيكي 28 و 93 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكليشيفكا كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي منطقة فيسيلو في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجبلي رقم 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 470 جنديا و 20 مركبة.
وفي اتجاه أفديفسكي، قامت وحدات من مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوى البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 24 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو ما يصل إلى 460 جنديًا وست دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي – 30".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.