https://sputnikarabic.ae/20240414/مسؤول-أمريكي-يدعو-إسرائيل-لتدمير-برنامج-الأسلحة-النووي-الإيراني-ردا-على-هجومها-1087959766.html

مسؤول أمريكي يدعو إسرائيل لتدمير برنامج الأسلحة النووي الإيراني ردا على هجومها

مسؤول أمريكي يدعو إسرائيل لتدمير برنامج الأسلحة النووي الإيراني ردا على هجومها

سبوتنيك عربي

أعلن مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، أن على إسرائيل أن تفكر في تدمير برنامج الأسلحة النووية الإيراني رداً على أي هجوم من قبل طهران. 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T07:03+0000

2024-04-14T07:03+0000

2024-04-14T07:03+0000

العالم

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وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" قال فيها إن الهجوم كان بمثابة فشل كبير في احتواء إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا في الوقت نفسه أن رد فعل إسرائيل على تصرفات إيران يجب أن يكون أقوى بكثير.وتابع بولتون بالقول: "من شبه المؤكد أنه في هذه المرحلة لم يكن أي من الصواريخ (التي أطلقتها إيران) يحتوي على رؤوس حربية نووية، لكن لا يمكنك أبدًا معرفة متى قد يحتوي الهجوم التالي، أو الدفعة التالية من الصواريخ الباليستية، على رؤوس حربية نووية.وأضاف بولتون بالقول: "ما يجب على إسرائيل أن تفكر فيه هو إمكانية تدمير برنامج الأسلحة النووية الإيراني"، معربا عن أمله في ألا يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن ثني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ذلك.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قلنا-إذا-هاجمتنا-إيران-فسوف-نهاجمها-وما-زلنا-على-موقفنا-1087959386.html

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