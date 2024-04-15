خبراء: الغرب يكيل بمكيالين ويدفع الشرق الأوسط نحو حرب واسعة

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السينما والرياضة تحدي وشغف
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25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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11:00 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
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مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
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أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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11:00 GMT
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دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
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خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
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تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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خبراء: الغرب يكيل بمكيالين ويدفع الشرق الأوسط نحو حرب واسعة
خبراء: الغرب يكيل بمكيالين ويدفع الشرق الأوسط نحو حرب واسعة
سبوتنيك عربي
كشفت المواقف الغربية الداعمة لإسرائيل في مواجهتها مع إيران تناقض "الغرب"، وازدواجية معاييره مرة أخرى، وفق خبراء. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T12:42+0000
2024-04-15T12:44+0000
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يقول خبراء إن الغرب بقيادة واشنطن دعم حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وشارك بالتسليح والعتاد والمواقف السياسية والمعلومات الاستخباراتية، بما أدى إلى مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، فيما وقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة رد طهران على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة. حول تداعيات الاستهداف والرد وموقف الغرب، يقول الخبير الأمني المغربي محمد الطيار، إن إيران نفذت لأول مرة ضربات مباشرة على إسرائيل، بما يطرح العديد من الدلالات.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أول هذه الدلالات تتمثل في انخراط الدول الغربية في الدفاع عن إسرائيل، والتصدي للضربة الإيرانية.أما الدلالة الثانية، هي شن إيران ضربة من أراضيها غير من طبيعة الصراع بين الدولتين، بما يؤشر بتداعيات مقلقة، لا يستبعد منها توسع دائرة الحرب.وأشار إلى أن واشنطن تدخلت بشكل مباشر في النزاع، وطلبت من إيران أن يكون الرد محدود التأثير، بهدف احتواء الموقف، ما يعني تغير قواعد المواجهة.وشدد على أن الغرب يكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية، إذ حرص على عدم الإضرار بالإسرائيليين، فيما اكتفت بردود أفعال إعلامية تجاه حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.مواجهات مباشرةكما يشير الخبير الأمني إلى أن التأخر في حل القضية الفلسطينية، يدفع نحو المواجهة العلنية، ويجعل خطر توسع الصراع الإقليمي، ويجر واشنطن لمواجهات مباشرة في الصراع القائم، ويبقي على المنطقة مفتوحة لكل السيناريوهات بشكل أخطر مما تعرفه حاليا.تناقض المواقفيقول الكاتب والمحلل السياسي، خميس القطيطي، إن الهجوم الجوي الإيراني عبر مئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وصواريخ "أرض-أرض"، التي جاءت ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، وعدد من المستشارين والقادة، تبعتها" أبواق الغرب لإدانة الضربة الإيرانية".في المقابل صمتت كل المنابر الغربية أمام "العدوان الإسرائيلي "على قطاع غزة، والذي تجاوز 190 يوما، في انتهاك صارخ لكل القيم والأخلاق والأعراف الإنسانية والدولية، وفق القطيطي.الكيل بمكيالينيضيف القطيطي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الموقف الغربي يتكرر دائما في دعمه للظلم و"العدوان الإسرائيلي"، وليس بجديد في العدوان على غزة، حيث شاركت عدد من الدول الغربية في دعم "الكيان" وانبرت لمساندة العدوان بالسلاح والعتاد والمواقف السياسية، وهذا الموقف المزدوج الذي يمارسه الغرب محدثا خللا للسلم والأمن الدوليين، ودون شك سيعود عليه لاحقا وعلى العالم برمته.وتابع المحلل السياسي: "الرد الإيراني للدفاع عن سيادة أراضيه، والذود عن مصالحه، يعتبر حقا مشروعا كفله القانون الدولي، ووجه درسا لـ"الكيان وداعميه" على أن يستعد الكيان لتلقي الضربة في حال الاعتداء على الدول المجاورة، وأن أي حماقة يقوم بها كيان الاحتلال، سيكون معرضا لتوسيع دائرة المواجهة، وأن الثمن الذي سيدفعه سيكون كبيرا".حافة الهاويةفي الإطار صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الوقت قد حان للابتعاد عن حافة الهاوية ووقف أي أعمال قد تقود لمواجهات عسكرية واسعة في الشرق الأوسط.وفق صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن غوتيريش تصريحات أدلى بها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الهجوم الإيراني على إسرائيل، شدد خلالها على أنه "لا بد من نزع فتيل التوتر ووقف التصعيد وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس".قلق روسيوأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، داعيا جميع الدول إلى ضبط النفس وحل جميع الخلافات فقط من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية.وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وندعو جميع الدول في المنطقة إلى ضبط النفس".وأضاف بيسكوف بالقول إن "المزيد من التصعيد ليس في مصلحة أحد. لذلك، بالطبع، ندعو إلى حل جميع الخلافات عبر الوسائل السياسية فقط".
https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إسرائيل-خدمت-إيران-بـقصف-القنصلية-الإيرانية-1087984096.html
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https://sputnikarabic.ae/20240415/طهران-إيران-لا-تسعى-إلى-تصعيد-التوتر-في-المنطقة-1087979290.html
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خبراء: الغرب يكيل بمكيالين ويدفع الشرق الأوسط نحو حرب واسعة

12:42 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 15.04.2024)
© AP Photo / Vahid Salemi عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
 عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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كشفت المواقف الغربية الداعمة لإسرائيل في مواجهتها مع إيران تناقض "الغرب"، وازدواجية معاييره مرة أخرى، وفق خبراء.
يقول خبراء إن الغرب بقيادة واشنطن دعم حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وشارك بالتسليح والعتاد والمواقف السياسية والمعلومات الاستخباراتية، بما أدى إلى مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، فيما وقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة رد طهران على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل خدمت إيران بـقصف القنصلية الإيرانية
11:06 GMT
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
حول تداعيات الاستهداف والرد وموقف الغرب، يقول الخبير الأمني المغربي محمد الطيار، إن إيران نفذت لأول مرة ضربات مباشرة على إسرائيل، بما يطرح العديد من الدلالات.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أول هذه الدلالات تتمثل في انخراط الدول الغربية في الدفاع عن إسرائيل، والتصدي للضربة الإيرانية.
أما الدلالة الثانية، هي شن إيران ضربة من أراضيها غير من طبيعة الصراع بين الدولتين، بما يؤشر بتداعيات مقلقة، لا يستبعد منها توسع دائرة الحرب.
وأشار إلى أن واشنطن تدخلت بشكل مباشر في النزاع، وطلبت من إيران أن يكون الرد محدود التأثير، بهدف احتواء الموقف، ما يعني تغير قواعد المواجهة.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
هل تستطيع واشنطن منع إسرائيل من الرد على إيران؟... خبير يوضح
09:09 GMT
وشدد على أن الغرب يكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية، إذ حرص على عدم الإضرار بالإسرائيليين، فيما اكتفت بردود أفعال إعلامية تجاه حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

مواجهات مباشرة

كما يشير الخبير الأمني إلى أن التأخر في حل القضية الفلسطينية، يدفع نحو المواجهة العلنية، ويجعل خطر توسع الصراع الإقليمي، ويجر واشنطن لمواجهات مباشرة في الصراع القائم، ويبقي على المنطقة مفتوحة لكل السيناريوهات بشكل أخطر مما تعرفه حاليا.

تناقض المواقف

يقول الكاتب والمحلل السياسي، خميس القطيطي، إن الهجوم الجوي الإيراني عبر مئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وصواريخ "أرض-أرض"، التي جاءت ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، وعدد من المستشارين والقادة، تبعتها" أبواق الغرب لإدانة الضربة الإيرانية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
طهران: إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة
08:28 GMT
في المقابل صمتت كل المنابر الغربية أمام "العدوان الإسرائيلي "على قطاع غزة، والذي تجاوز 190 يوما، في انتهاك صارخ لكل القيم والأخلاق والأعراف الإنسانية والدولية، وفق القطيطي.

الكيل بمكيالين

يضيف القطيطي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الموقف الغربي يتكرر دائما في دعمه للظلم و"العدوان الإسرائيلي"، وليس بجديد في العدوان على غزة، حيث شاركت عدد من الدول الغربية في دعم "الكيان" وانبرت لمساندة العدوان بالسلاح والعتاد والمواقف السياسية، وهذا الموقف المزدوج الذي يمارسه الغرب محدثا خللا للسلم والأمن الدوليين، ودون شك سيعود عليه لاحقا وعلى العالم برمته.
وتابع المحلل السياسي: "الرد الإيراني للدفاع عن سيادة أراضيه، والذود عن مصالحه، يعتبر حقا مشروعا كفله القانون الدولي، ووجه درسا لـ"الكيان وداعميه" على أن يستعد الكيان لتلقي الضربة في حال الاعتداء على الدول المجاورة، وأن أي حماقة يقوم بها كيان الاحتلال، سيكون معرضا لتوسيع دائرة المواجهة، وأن الثمن الذي سيدفعه سيكون كبيرا".

حافة الهاوية

في الإطار صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الوقت قد حان للابتعاد عن حافة الهاوية ووقف أي أعمال قد تقود لمواجهات عسكرية واسعة في الشرق الأوسط.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
"حزب الله" يعرب عن تقديره لقرار إيران الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
أمس, 16:35 GMT
وفق صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن غوتيريش تصريحات أدلى بها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الهجوم الإيراني على إسرائيل، شدد خلالها على أنه "لا بد من نزع فتيل التوتر ووقف التصعيد وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس".

قلق روسي

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، داعيا جميع الدول إلى ضبط النفس وحل جميع الخلافات فقط من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية.
وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وندعو جميع الدول في المنطقة إلى ضبط النفس".
وأضاف بيسكوف بالقول إن "المزيد من التصعيد ليس في مصلحة أحد. لذلك، بالطبع، ندعو إلى حل جميع الخلافات عبر الوسائل السياسية فقط".
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل08:11 GMT
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