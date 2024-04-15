https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إيران-ستتعامل-بالمثل-مع-الأردن-حول-استدعاء-سفيرها--1087985228.html
خبير لـ"سبوتنيك": إيران ستتعامل بالمثل مع الأردن حول استدعاء سفيرها
خبير لـ"سبوتنيك": إيران ستتعامل بالمثل مع الأردن حول استدعاء سفيرها
سبوتنيك عربي
أشار الباحث في الشؤون الدولية يحيى حرب إلى أنّ "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يحاول أن يرضي إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في الداخل الأميركي من جهة،... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T11:25+0000
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و كشف حرب في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "تجنّب الحرب الكبرى هو ما يمكن أن يستفيد منه بايدن في معركته الانتخابية لأنها قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي إضافة إلى الجانب الاقتصادي وهو ما يهم الناخب الأميركي".وعن استدعاء وزارة الخارجية الأردنية للسفير الإيراني، قال حرب إنّه "سيتم استدعاء السفير الأردني في طهران و إيران أبلغت الأردن وغيرها أن أي عدوان يواجهها ستقوم بالرد عليه".على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيرانيارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
https://sputnikarabic.ae/20240415/تصويت-برأيك-هل-ترد-إسرائيل-على-إيران-أم-أنها-تعض-على-جراحها؟--1087983304.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الأردن, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الأردن, إيران, أخبار إيران
خبير لـ"سبوتنيك": إيران ستتعامل بالمثل مع الأردن حول استدعاء سفيرها
حصري
أشار الباحث في الشؤون الدولية يحيى حرب إلى أنّ "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يحاول أن يرضي إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في الداخل الأميركي من جهة، وألا يزعج القاعدة العربية اليسارية من جهة ثانية، وهو الأمر الذي يستغله رئيس الجمهورية الأميركي السابق دونالد ترامب لمواجهته انتخابياً".
و كشف حرب في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "تجنّب الحرب الكبرى هو ما يمكن أن يستفيد منه بايدن في معركته الانتخابية لأنها قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي إضافة إلى الجانب الاقتصادي وهو ما يهم الناخب الأميركي".
ولفت حرب إلى أنّ "هناك تحديات كبيرة أمام الإدارة الأميركية وذلك بغياب أي إجراءات حاسمة للرئيس بايدن. المؤسف في كل هذا الأمر هو أن مآسي الشعب الفلسطيني، هي بالنسبة لهم معركة انتخابية".
وشدّد حرب على أنّ "بادين ليس الأقوى اليوم على الساحة الأمريكية فما زالت الشكوك كبيرة في صدقه بالتعامل مع القضايا الاقليمية"، لافتا إلى أنّ "الصحافة الأميركية بأغلبيتها مؤيدة للحزب الديمقراطي وترامب ما زال عدو للصحافة وما يركز عليه ترامب هو أن إدارة بايدن ضعيفة ولا استراتيجية ثابتة في السياسات الأميركية، وهذا ما قد ينعكس سلباً على الانتخابات" على حد تعبيره.
وعن استدعاء وزارة الخارجية الأردنية للسفير الإيراني
، قال حرب إنّه "سيتم استدعاء السفير الأردني في طهران و إيران أبلغت الأردن وغيرها أن أي عدوان يواجهها ستقوم بالرد عليه".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.