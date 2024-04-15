https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إيران-ستتعامل-بالمثل-مع-الأردن-حول-استدعاء-سفيرها--1087985228.html

خبير لـ"سبوتنيك": إيران ستتعامل بالمثل مع الأردن حول استدعاء سفيرها

خبير لـ"سبوتنيك": إيران ستتعامل بالمثل مع الأردن حول استدعاء سفيرها

سبوتنيك عربي

أشار الباحث في الشؤون الدولية يحيى حرب إلى أنّ "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يحاول أن يرضي إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في الداخل الأميركي من جهة،... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T11:25+0000

2024-04-15T11:25+0000

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و كشف حرب في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "تجنّب الحرب الكبرى هو ما يمكن أن يستفيد منه بايدن في معركته الانتخابية لأنها قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي إضافة إلى الجانب الاقتصادي وهو ما يهم الناخب الأميركي".وعن استدعاء وزارة الخارجية الأردنية للسفير الإيراني، قال حرب إنّه "سيتم استدعاء السفير الأردني في طهران و إيران أبلغت الأردن وغيرها أن أي عدوان يواجهها ستقوم بالرد عليه".على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيرانيارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

https://sputnikarabic.ae/20240415/تصويت-برأيك-هل-ترد-إسرائيل-على-إيران-أم-أنها-تعض-على-جراحها؟--1087983304.html

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