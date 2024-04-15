https://sputnikarabic.ae/20240415/غوتيريش-حان-الوقت-لابتعاد-الشرق-الأوسط-عن-حافة-الهاوية-1087978415.html

غوتيريش: حان الوقت لابتعاد الشرق الأوسط عن حافة الهاوية

غوتيريش: حان الوقت لابتعاد الشرق الأوسط عن حافة الهاوية

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الوقت قد حان للابتعاد عن حافة الهاوية ووقف أي أعمال قد تقود لمواجهات عسكرية واسعة في الشرق الأوسط. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T07:19+0000

2024-04-15T07:19+0000

2024-04-15T07:19+0000

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن غوتيريش تصريحات أدلى بها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الهجوم الإيراني على إسرائيل، شدد خلالها على أنه "لا بد من نزع فتيل التوتر ووقف التصعيد وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس".واستنكر غوتيريش تعرض "السلام والأمن الإقليميان والعالميان للتقويض كل ساعة والعالم"، مشيرا إلى أن العالم "لا يستطيع تحمل المزيد من الحروب".وحذر الأمين العام من أن مواجهة شعوب المنطقة لخطر حقيقي لنشوب صراع شامل مدمر، مؤكدا أن القانون الدولي يحظر الأعمال الانتقامية التي تشمل استخدام القوة. يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن، مساء أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الإثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية ستحدد وتقرر نوع الرد المناسب على الهجوم الإيراني الأخير على أراضيها.وذكرت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر أن تل أبيب ستقرر نوع الرد على أي هجوم إيراني على أراضيها يوم الإثنين أو في الأيام المقبلة.وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم بالفعل للحكومة الإسرائيلية مجموعة كاملة من الخيارات للرد على الهجوم الإيراني، بما في ذلك تلك التي لا تنطوي على ضرب الأراضي الإيرانية.

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