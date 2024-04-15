https://sputnikarabic.ae/20240415/مدير-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-يطلب-من-تركيا-أن-تصبح-وسيطا-بين-إسرائيل-وإيران-1087976791.html

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطلب من تركيا أن تصبح وسيطا بين إسرائيل وإيران

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطلب من تركيا أن تصبح وسيطا بين إسرائيل وإيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، أجرى مكالمة هاتفية مع مدير المخابرات الوطنية التركية إبراهيم كالين، وطلب منه... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T01:27+0000

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كما تبادل كالين وبيرنز وجهات النظر حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "تي آر تي"، يوم الأحد.ليلة السبت، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر له على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.وجاء الهجوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.

https://sputnikarabic.ae/20240414/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لم-تتواصل-مع-روسيا-بشأن-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1087976386.html

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