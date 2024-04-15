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عالم سبوتنيك
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطلب من تركيا أن تصبح وسيطا بين إسرائيل وإيران
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطلب من تركيا أن تصبح وسيطا بين إسرائيل وإيران
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، أجرى مكالمة هاتفية مع مدير المخابرات الوطنية التركية إبراهيم كالين، وطلب منه... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T01:27+0000
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كما تبادل كالين وبيرنز وجهات النظر حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "تي آر تي"، يوم الأحد.ليلة السبت، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر له على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.وجاء الهجوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240414/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لم-تتواصل-مع-روسيا-بشأن-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1087976386.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطلب من تركيا أن تصبح وسيطا بين إسرائيل وإيران

01:27 GMT 15.04.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)
ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
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ذكرت وسائل إعلام تركية، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، أجرى مكالمة هاتفية مع مدير المخابرات الوطنية التركية إبراهيم كالين، وطلب منه العمل كوسيط في الصراع بين إسرائيل وإيران.
كما تبادل كالين وبيرنز وجهات النظر حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "تي آر تي"، يوم الأحد.
وأضاف التقرير أنه بعد الاتصال مع نظيره الأمريكي، أجرى كالين مفاوضات مع ممثلي حركة حماس الفلسطينية.
ليلة السبت، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر له على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل
أمس, 23:56 GMT
وجاء الهجوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. إيران تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصورايخ على إسرائيل وتل أبيب تعلن تصديها للعمليةأمس, 21:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ12 أبريل, 17:55 GMT
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