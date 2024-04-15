https://sputnikarabic.ae/20240415/مسؤولون-عرب-يخشون-أن-تشن-إسرائيل-حربا-ضد-إيران--1087977301.html
مسؤولون عرب يخشون أن تشن إسرائيل حربا ضد إيران
مسؤولون عرب يخشون أن تشن إسرائيل حربا ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعرب مسؤولون عرب عن قلقهم، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يشن حملة عسكرية أوسع ضد إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T02:56+0000
2024-04-15T02:56+0000
2024-04-15T02:56+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0e/1087957207_0:13:2000:1138_1920x0_80_0_0_4356a56ee76b03b7a57e4743f19f4e64.jpg
وقال مسؤولان عربيان كبيران، إن نتنياهو قد يبدأ الحرب ردا على الهجوم الإيراني الضخم بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، حسبما ذكر التقرير يوم الأحد.ليلة السبت، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر له على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.وجاء الهجوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240415/مدير-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-يطلب-من-تركيا-أن-تصبح-وسيطا-بين-إسرائيل-وإيران-1087976791.html
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0e/1087957207_232:0:1768:1152_1920x0_80_0_0_e3e0724685175526c0ae7740e3876163.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤولون عرب يخشون أن تشن إسرائيل حربا ضد إيران
أعرب مسؤولون عرب عن قلقهم، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يشن حملة عسكرية أوسع ضد إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقال مسؤولان عربيان كبيران، إن نتنياهو قد يبدأ الحرب ردا على الهجوم الإيراني الضخم
بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، حسبما ذكر التقرير يوم الأحد.
ليلة السبت، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر له على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.
وجاء الهجوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.