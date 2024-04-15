https://sputnikarabic.ae/20240415/مسؤولون-عرب-يخشون-أن-تشن-إسرائيل-حربا-ضد-إيران--1087977301.html

مسؤولون عرب يخشون أن تشن إسرائيل حربا ضد إيران

مسؤولون عرب يخشون أن تشن إسرائيل حربا ضد إيران

سبوتنيك عربي

أعرب مسؤولون عرب عن قلقهم، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يشن حملة عسكرية أوسع ضد إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T02:56+0000

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وقال مسؤولان عربيان كبيران، إن نتنياهو قد يبدأ الحرب ردا على الهجوم الإيراني الضخم بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، حسبما ذكر التقرير يوم الأحد.ليلة السبت، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر له على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.وجاء الهجوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.

https://sputnikarabic.ae/20240415/مدير-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-يطلب-من-تركيا-أن-تصبح-وسيطا-بين-إسرائيل-وإيران-1087976791.html

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