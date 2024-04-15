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مسؤولون عرب يخشون أن تشن إسرائيل حربا ضد إيران
مسؤولون عرب يخشون أن تشن إسرائيل حربا ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعرب مسؤولون عرب عن قلقهم، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يشن حملة عسكرية أوسع ضد إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T02:56+0000
2024-04-15T02:56+0000
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وقال مسؤولان عربيان كبيران، إن نتنياهو قد يبدأ الحرب ردا على الهجوم الإيراني الضخم بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، حسبما ذكر التقرير يوم الأحد.ليلة السبت، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر له على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.وجاء الهجوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤولون عرب يخشون أن تشن إسرائيل حربا ضد إيران

02:56 GMT 15.04.2024
© AFP 2023 / -الهجوم الإيراني على إسرائيل 14 أبريل 2024
الهجوم الإيراني على إسرائيل 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعرب مسؤولون عرب عن قلقهم، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يشن حملة عسكرية أوسع ضد إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقال مسؤولان عربيان كبيران، إن نتنياهو قد يبدأ الحرب ردا على الهجوم الإيراني الضخم بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، حسبما ذكر التقرير يوم الأحد.
ليلة السبت، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر له على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.
ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطلب من تركيا أن تصبح وسيطا بين إسرائيل وإيران
01:27 GMT
وجاء الهجوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.
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