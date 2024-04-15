https://sputnikarabic.ae/20240415/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-نفذت-أربع-ضربات-في-تشوغويف-بالقرب-من-خاركوف-شلت-عمل-قوات-كييف-1087996233.html

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نفذت أربع ضربات في تشوغويف بالقرب من خاركوف شلت عمل قوات كييف

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نفذت أربع ضربات في تشوغويف بالقرب من خاركوف شلت عمل قوات كييف

سبوتنيك عربي

أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الضربات العسكرية الروسية في تشوغويف التابعة لمقاطعة... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T16:15+0000

2024-04-15T16:15+0000

2024-04-15T16:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال محاور الوكالة: "يمكننا بالتأكيد أن نقول أنه في اليومين المقبلين لن يكون لقوات "بانديرا" أي ثقل في اتجاه خاركوف".وفقًا لليبيديف، تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية تشوغويف كقاعدة لإعادة الشحن قبل استبدال القوات وتجهيز الوحدات بالمعدات، وقد تم القضاء عليهم.وقال ليبيديف، صباح اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك": "حصل انفجار قوي في سلافيانسك صباحا، ووفقا للتقارير تم القصف على "الموقع" الذي يتواجد فيه رجال المدفعية الأوكرانيون، وعلى الأرجح، أولئك الفرنسيون الذين أحضروا مدافع سيزار ذاتية الدفع لمساعدة الجيش الأوكراني والنازيين".وتطال الضربات الروسية مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن القوات الروسية لا تستهدف في أوكرانيا المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

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روسيا, رصد عسكري