https://sputnikarabic.ae/20240415/نتنياهو-يبلغ-وزراء-حزب-الليكود-أن-إسرائيل-سترد-على-الهجوم-الإيراني-بحكمة-1087999509.html
نتنياهو يبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة
نتنياهو يبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن أن "سلاح الجو الإسرائيلي أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران". 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T18:39+0000
2024-04-15T18:39+0000
2024-04-15T18:39+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.وأضافت هيئة البث أن "هناك استعدادا إسرائيليا للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير"، مؤكدة وجود توقعات برد إيراني إضافي.من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدة أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولايؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240415/عبد-اللهيان-الصواريخ-الإيرانية-أصابت-قاعدتين-تستخدمهما-إسرائيل-لعملياتها-في-سوريا-1087998416.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن أن "سلاح الجو الإسرائيلي أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.
وأضافت هيئة البث أن "هناك استعدادا إسرائيليا للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير"، مؤكدة وجود توقعات برد إيراني إضافي.
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدة أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولايؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.