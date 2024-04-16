https://sputnikarabic.ae/20240416/إعلام-هزيمة-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-انهيار-العالم-الأمريكي-1088013853.html

إعلام: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار العالم الأمريكي

إعلام: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار العالم الأمريكي

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، بأن أوكرانيا قد تخسر صراعها مع روسيا في وقت مبكر من هذا الصيف، ما قد يؤدي إلى انهيار "العالم الأمريكي" 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T12:47+0000

2024-04-16T12:47+0000

2024-04-16T12:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "على الرغم من أن القليلين يتوقعون انهيار أوكرانيا في وقت مبكر من الصيف المقبل، إلا أنه لا يمكن استبعاد ذلك. فإن عواقب ذلك سوف تمتد إلى ما هو أبعد من أوروبا الشرقية".ووفقا لها، فإن مثل هذا الفشل الذريع للسياسة الخارجية للبيت الأبيض يمكن أن يكون له تأثير قوي على حلفاء وخصوم واشنطن الحاليين والمحتملين.وبحسب الصحيفة، فإنه قد وصف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، كيف أن الوضع هناك "تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرلقد أكد الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئاً من الماضي. ووفقا له، فإن محاولات إعادة إنشاء مثل هذا العالم قد اكتسبت مؤخرا أشكالا قبيحة تماما وغير مقبولة بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب، والنظام العالمي أحادي القطب الذي بناه الغرب برمته مناهض للديمقراطية ومخادع ومنافق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/خبير-أمريكي-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-يتوجب-على-كييف-قطع-علاقتها-مع-واشنطن-1087964564.html

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