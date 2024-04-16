https://sputnikarabic.ae/20240416/إعلام-هزيمة-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-انهيار-العالم-الأمريكي-1088013853.html
إعلام: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار العالم الأمريكي
إعلام: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار العالم الأمريكي
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، بأن أوكرانيا قد تخسر صراعها مع روسيا في وقت مبكر من هذا الصيف، ما قد يؤدي إلى انهيار "العالم الأمريكي" 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T12:47+0000
2024-04-16T12:47+0000
2024-04-16T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "على الرغم من أن القليلين يتوقعون انهيار أوكرانيا في وقت مبكر من الصيف المقبل، إلا أنه لا يمكن استبعاد ذلك. فإن عواقب ذلك سوف تمتد إلى ما هو أبعد من أوروبا الشرقية".ووفقا لها، فإن مثل هذا الفشل الذريع للسياسة الخارجية للبيت الأبيض يمكن أن يكون له تأثير قوي على حلفاء وخصوم واشنطن الحاليين والمحتملين.وبحسب الصحيفة، فإنه قد وصف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، كيف أن الوضع هناك "تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرلقد أكد الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئاً من الماضي. ووفقا له، فإن محاولات إعادة إنشاء مثل هذا العالم قد اكتسبت مؤخرا أشكالا قبيحة تماما وغير مقبولة بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب، والنظام العالمي أحادي القطب الذي بناه الغرب برمته مناهض للديمقراطية ومخادع ومنافق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/خبير-أمريكي-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-يتوجب-على-كييف-قطع-علاقتها-مع-واشنطن-1087964564.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار العالم الأمريكي
أفادت صحيفة أمريكية، بأن أوكرانيا قد تخسر صراعها مع روسيا في وقت مبكر من هذا الصيف، ما قد يؤدي إلى انهيار "العالم الأمريكي"
وقالت الصحيفة: "على الرغم من أن القليلين يتوقعون انهيار أوكرانيا في وقت مبكر من الصيف المقبل، إلا أنه لا يمكن استبعاد ذلك. فإن عواقب ذلك سوف تمتد إلى ما هو أبعد من أوروبا الشرقية".
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحفية إلى القلق الشديد الذي سيضر بسمعة الولايات المتحدة في الساحة الدولية في حال هزيمة كييف.
ووفقا لها، فإن مثل هذا الفشل الذريع للسياسة الخارجية للبيت الأبيض يمكن أن يكون له تأثير قوي على حلفاء وخصوم واشنطن الحاليين والمحتملين.
وتابعت صحيفة "ناشيونال ريفيو": "العالم الأمريكي ينهار بالفعل. ولن يتمكن الأميركيون من الصمود أمام ضربة أخرى".
وبحسب الصحيفة، فإنه قد وصف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، كيف أن الوضع هناك "تدهور بشكل كبير في الأيام الأخير
لقد أكد الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئاً من الماضي. ووفقا له، فإن محاولات إعادة إنشاء مثل هذا العالم قد اكتسبت مؤخرا أشكالا قبيحة تماما وغير مقبولة بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب، والنظام العالمي أحادي القطب الذي بناه الغرب برمته مناهض للديمقراطية ومخادع ومنافق.