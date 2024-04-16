https://sputnikarabic.ae/20240416/اكتشاف-شكل-جديد-من-الذهب-يثير-اهتمام-العلماء-ويفتح-أفاقا-لتطبيقات-جديدة-1088013975.html
اكتشاف شكل جديد من الذهب يثير اهتمام العلماء ويفتح أفاقا لتطبيقات جديدة
اكتشاف شكل جديد من الذهب يثير اهتمام العلماء ويفتح أفاقا لتطبيقات جديدة
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء شكلا جديدا وغريبا من الذهب، يتكون من صفيحة ذرّة واحدة فقط، بفضل النهج الكيميائي الحديث المتبع، والذي قد يفتح آفاقاً جديدة من التطبيقات. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T12:34+0000
2024-04-16T12:34+0000
2024-04-16T12:34+0000
مجتمع
علوم
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واستخدم العلماء تقنية تسمى كاشف وهو عبارة عن خليط من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المعادن لحفر الكربون والفولاذ الملون، مما يؤدي إلى ظهور الأنماط التي تظهر على بعض السكاكين اليابانية، إذا تعرض المركب للضوء، فإنه يطلق السيانيد الذي يذيب الذهب، لذلك يجب أن تتم عملية النقش بالكامل في الظلام.وتم تجنب التكتل والالتفاف في الطبقة الرقيقة من الذهب، عن طريق إضافة مادة خافضة للتوتر السطحي مما جعلها مستقرة. وكلما تركت لفترة أطول، كانت النتائج أفضل، بحسب البحث المنشور في مجلة "Nature Synthesis".ويتمتع الذهب بالفعل بخصائص تجعله ذا قيمة عالية في التطبيقات الكيميائية. كما أن إضفاء خصائص أشباه الموصلات عليها يفتح المجال أمام مجموعة جديدة تمامًا من الطرق التي يمكننا من خلالها استخدامها، بما في ذلك تنقية المياه، والاتصالات، والإنتاج الكيميائي.
https://sputnikarabic.ae/20240402/اكتشاف-أكبر-كتلة-صلبة-من-الذهب-على-الإطلاق-فيديو-1087615112.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
اكتشاف شكل جديد من الذهب يثير اهتمام العلماء ويفتح أفاقا لتطبيقات جديدة
اكتشف علماء شكلا جديدا وغريبا من الذهب، يتكون من صفيحة ذرّة واحدة فقط، بفضل النهج الكيميائي الحديث المتبع، والذي قد يفتح آفاقاً جديدة من التطبيقات.
وقال عالم المواد شون كاشيوايا من جامعة لينشوبينغ في السويد: "إذا صنعت مادة رقيقة للغاية، سيحدث شيء غير عادي كما هو الحال مع الجرافين".
واستخدم العلماء تقنية تسمى كاشف وهو عبارة عن خليط من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المعادن لحفر الكربون والفولاذ الملون، مما يؤدي إلى ظهور الأنماط التي تظهر على بعض السكاكين اليابانية، إذا تعرض المركب للضوء، فإنه يطلق السيانيد الذي يذيب الذهب، لذلك يجب أن تتم عملية النقش بالكامل في الظلام.
وتم تجنب التكتل والالتفاف في الطبقة الرقيقة من الذهب، عن طريق إضافة مادة خافضة للتوتر السطحي مما جعلها مستقرة. وكلما تركت لفترة أطول، كانت النتائج أفضل، بحسب البحث المنشور في مجلة "Nature Synthesis"
.
ويتمتع الذهب بالفعل بخصائص تجعله ذا قيمة عالية في التطبيقات الكيميائية. كما أن إضفاء خصائص أشباه الموصلات عليها يفتح المجال أمام مجموعة جديدة تمامًا من الطرق التي يمكننا من خلالها استخدامها، بما في ذلك تنقية المياه، والاتصالات، والإنتاج الكيميائي.