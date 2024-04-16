بلينكن: التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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بلينكن: التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة
بلينكن: التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي‏، اليوم الثلاثاء، بأن التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T19:51+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بلينكن خلال لقائه بزعماء "يهود" أن التصعيد الإسرائيلي مع إيران لن يخدم المصالح الإسرائيلية أو الأمريكية.وأكد الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد نقل الرسالة نفسها إلى عضو مجلس الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، أمس الاثنين، خلال مكالمة هاتفية بينهما.وفي السياق نفسه، أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك اختلافات إسرائيلية داخلية في الرأي بشأن الرد المتاح والمفترض على الهجوم الإيراني‏ على بلادهم.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن كل من الوزيرين، بيني غانتس عضو مجلس الحرب على قطاع غزة، ومعه يوآف غالانت، وزير الدفاع، يؤيدان ضرورة الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن ائتلاف أو تحالف إقليمي تجاه إيران.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك مسؤولين إسرائيليين آخرين رفضوا رأي غانتس وغالانت وطلبوا بضرورة الرد الفوري على الهجوم الإيراني على بلادهم.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن القلق والتوتر يسودان الإدارة الأمريكية تخوفا من عدم إعلان إسرائيل موعد هجومها المحتمل على إيران.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هناك قلقا في الولايات المتحدة من أن إسرائيل لن تقوم بإعلام أو إطلاع واشنطن قبل الهجوم المحتمل على إيران.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أنه لا توجد أي ضمانات إسرائيلية بأن تطلع تل أبيب، واشنطن، على موعد مهاجمتها المحتملة على إيران، والتي تأتي ردا على هجوم إيران ليلة السبت/ الأحد الماضي.وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.وياتي هذا في وقت قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "تقاعس المؤسسات الدولية في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق هو الذي دفع إيران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".وأضاف رئيسي أن "الرد على أي عمل ضد المصالح الإيرانية سيكون بقوة أكبر وأوسع وبطريقة مؤلمة بشكل أكثر من ذي قبل".كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره "للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الروسية لإفشال مؤامرات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20240416/قلق-أمريكي-من-عدم-إعلان-إسرائيل-موعد-هجومها-المحتمل-على-إيران-1088024031.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/غانتس-إسرائيل-سترد-على-إيران-في-الوقت-والزمان-المناسبين-1088022407.html
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الأخبار, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة

19:51 GMT 16.04.2024
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مطار بن غوريون، تل أبيب، إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2024
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مطار بن غوريون، تل أبيب، إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي‏، اليوم الثلاثاء، بأن التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بلينكن خلال لقائه بزعماء "يهود" أن التصعيد الإسرائيلي مع إيران لن يخدم المصالح الإسرائيلية أو الأمريكية.
وأكد الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد نقل الرسالة نفسها إلى عضو مجلس الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، أمس الاثنين، خلال مكالمة هاتفية بينهما.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
قلق أمريكي من عدم إعلان إسرائيل موعد هجومها المحتمل على إيران
16:56 GMT
وفي السياق نفسه، أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك اختلافات إسرائيلية داخلية في الرأي بشأن الرد المتاح والمفترض على الهجوم الإيراني‏ على بلادهم.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن كل من الوزيرين، بيني غانتس عضو مجلس الحرب على قطاع غزة، ومعه يوآف غالانت، وزير الدفاع، يؤيدان ضرورة الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن ائتلاف أو تحالف إقليمي تجاه إيران.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك مسؤولين إسرائيليين آخرين رفضوا رأي غانتس وغالانت وطلبوا بضرورة الرد الفوري على الهجوم الإيراني على بلادهم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن القلق والتوتر يسودان الإدارة الأمريكية تخوفا من عدم إعلان إسرائيل موعد هجومها المحتمل على إيران.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هناك قلقا في الولايات المتحدة من أن إسرائيل لن تقوم بإعلام أو إطلاع واشنطن قبل الهجوم المحتمل على إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أنه لا توجد أي ضمانات إسرائيلية بأن تطلع تل أبيب، واشنطن، على موعد مهاجمتها المحتملة على إيران، والتي تأتي ردا على هجوم إيران ليلة السبت/ الأحد الماضي.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
غانتس: إسرائيل سترد على إيران في الوقت والزمان المناسبين
15:39 GMT
وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.
وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
وياتي هذا في وقت قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "تقاعس المؤسسات الدولية في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق هو الذي دفع إيران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".
وأضاف رئيسي أن "الرد على أي عمل ضد المصالح الإيرانية سيكون بقوة أكبر وأوسع وبطريقة مؤلمة بشكل أكثر من ذي قبل".
كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره "للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الروسية لإفشال مؤامرات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي".
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