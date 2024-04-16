https://sputnikarabic.ae/20240416/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-ما-يحدث-بالقرب-من-تشاسوف-يار-1088024669.html

جنرال أوكراني سابق يكشف ما يحدث بالقرب من تشاسوف يار

جنرال أوكراني سابق يكشف ما يحدث بالقرب من تشاسوف يار

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الاستخدام المكثف للطائرات دون طيار من قبل القوات المسلحة الروسية أدى إلى تعقيد وضع القوات... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T17:25+0000

2024-04-16T17:25+0000

2024-04-16T17:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال كريفونوس على موقع "يوتيوب": "في منطقة تشاسوف يار، يستخدمون (القوات الروسية) بشكل فعال وبقوة طائرات دون طيار ذات أهمية مختلفة، بالإضافة إلى معدات الحرب الإلكترونية، وهذا يمنح الروس موقعًا مهيمنًا".وأوضح كريفونوس أن الطائرات دون طيار التي تصل تكلفتها إلى ألفي دولار يمكنها بسهولة تدمير مركبات مدرعة بتكلفة تتراوح بين 10 و20 ألف دولار.وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحاً كبيراً في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس/ آذار، سيطروا على قرية كراسنوي، وأتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للمجموعة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، ويؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

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