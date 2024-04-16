https://sputnikarabic.ae/20240416/حجم-خسائر-البنية-التحتية-في-غزة-منذ-بدء-الحرب-1088016491.html
حجم خسائر البنية التحتية في غزة منذ بدء الحرب
حجم خسائر البنية التحتية في غزة منذ بدء الحرب
سبوتنيك عربي
قدر البنك الدولي والأمم المتحدة، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يناير/كانون الثاني من هذا العام بنحو 18.5... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T12:47+0000
2024-04-16T12:47+0000
2024-04-16T12:47+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/10/1088014507_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_de7009ca745ae33ee80666deba15dd2b.png
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/10/1088014507_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_d0f3b1afee0ebb35d9e01bc811fe88f5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, инфографика
انفوجرافيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, инфографика
حجم خسائر البنية التحتية في غزة منذ بدء الحرب
قدر البنك الدولي والأمم المتحدة، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يناير/كانون الثاني من هذا العام بنحو 18.5 مليار دولار.