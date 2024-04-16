قبيل زيارة مرتقبة لتونس... إلى أين ستصل جهود ميلوني في ملف الهجرة غير الشرعية؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240416/قبيل-زيارة-مرتقبة-لتونس-إلى-أين-ستصل-جهود-ميلوني-في-ملف-الهجرة-غير-الشرعية؟-1088017162.html
قبيل زيارة مرتقبة لتونس... إلى أين ستصل جهود ميلوني في ملف الهجرة غير الشرعية؟
قبيل زيارة مرتقبة لتونس... إلى أين ستصل جهود ميلوني في ملف الهجرة غير الشرعية؟
سبوتنيك عربي
تبذل إيطاليا جهودا حثيثة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ ترى أن الهجرة المتدفقة إليها من أفريقيا مشكلة باتت تؤرقها هي ودول الاتحاد الأوروبي. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:18+0000
2024-04-16T13:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تونس اليوم
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غير أن إيطاليا أخذت خطوات منفردة لمعالجة هذا الملف مع دول الشمال الإفريقي المتمثلة في ليبيا وتونس على وجه الخصوص، فهل ستثمر هذه الجهود في الحد من هذه الظاهرة؟ربما تتضح الكثير من الأمور والنقاط حول هذا الملف عقب الزيارة المرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في السابع عشر من أبريل الحالي إلى تونس.البحث عن الحلولالتحركات الايطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تأتي بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، إذ تعد روما البوابة الأولى لوصول المهاجرين إلى القارة العجوز، وفقا للمحلل السياسي إدريس أحميد، الذي يعتقد أن تعهد حكومة ميلوني بإيقاف الهجرة لإيطاليا يأتي في إطار الوعود الانتخابية، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيطاليا.وتابع أحميد في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن ملف الهجرة موضوع كبير يشغل بال الكثير من الدول وعلى رأسها دول الشمال المغاربي، لأنه يتعلق بهذه الأمواج البشرية التي تتحرك من الدول الإفريقية من أجل البحث عن فرص العيش الكريم، بسبب المعاناة التي تعاني منها الدول الإفريقية وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى هيمنة الدول الاستعمارية عليها، مما جعل شباب هذه الدول بالمغامرة في الصحراء للوصول إلى أوروبا عبر دول الشمال الإفريقي.وأوضح أن هناك تحركات أوروبية في نقل المهاجرين وكيفية الحد منها ومعالجة أسبابها، مشددا على ضرورة تغيير الدول الأوروبية سياستها وخلق تنمية حقيقية في إفريقيا، وإنهاء السيطرة الاحتكارية الأوروبية على اقتصاد أفريقيا.يرى أحميد أن زيارة ميلوني المرتقبة لتونس سوف تتناول موضوع الهجرة الذي تطور وأصبح ينطلق بأعداد كبيرة، جاء بعد القرارات الأوروبية بعد تعديل السياسات الخاصة بالهجرة والتي تنص على إعادة المهاجرين لأوطانهم أو لدول العبور، وهذه مشكلة كبيرة بدأت بالفعل حيث تم إعادة أعداد من المهاجرين بالفعل إلى ليبيا وهذه مشكلة كبيرة لأن المهاجرين لا يريدون الاستقرار في ليبيا ودول العبور، وإنما يريدون العودة إلى أوروبا من جديد وهذه مشكلة كبيرة.وأكد أن حكومة ميلوني تعي جيدا أن تونس تعاني من أزمات اقتصادية وتعهدت بتقديم مساعدات لتونس، وربما هناك تباينات في الموقف الأوروبي فيما يتعلق في دعم تونس، إذ أن تونس ترى أن موضوع السيادة هو اولوية.وأشار إلى تصريحات الرئيس التونسي قيس السعيد التي قال فيها إن "تونس لن ترضى بموضوع السياسات الأوروبية فيما يتعلق بموضوع الهجرة ولن تكون تونس مأوى للمهاجرين"، مضيفا أن ليبيا تعاني من تراكم الكثير من المهاجرين بسبب عدم استقرارها والظروف السياسية التي تمر بها ومن الصعب السيطرة على هذا الملف.واعتبر أن ليبيا هي النقطة الأضعف فيما يتعلق بتوجهات أوروبا من ناحية مسألة توطين هؤلاء المهاجرين في ليبيا خاصة في الغرب الليبي الذي يعاني نقص الأمن بالإضافة إلى الكثير من الإشكاليات الأخرى.وتوقع أن تكون هناك زيارة للحكومة الإيطالية إلى ليبيا لمناقشة هذه الملفات المتكررة التي تحتاج لحل جذري يتمثل بموقف دولي موحد لمعالجة أسباب الهجرة، واعتبر أن معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية يتعلق بضرورة تغيير السياسات الأوروبية الكبرى تجاه إفريقيا التي ترى بأن أفريقيا مواقع ثروات كبيرة.جهود فرديةمن جهته، يرى المحلل السياسي التونسي باسل الرجمان إن إيطاليا تحاول أن تلعب دور في أفريقيا في ظل تراجع الدور الفرنسي في شمال أفريقيا، وفي ظل تباين في السياسات الأوروبية خاصة وأن إيطاليا تستشعر بأنها تم إهمالها أوربيا في مواجهة قانون الهجرة، وبالتالي تحاول أن تلعب دورا منفردا من أجل حماية مصالحها أو مصالح الأمن القومي الإيطالي.وتابع الرجمان في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "إيطاليا تتحرك مع دول المنطقة عبر رؤية ايطالية خارج إطار السياسات الأوروبية المُشتركة التي تعتبرها إيطاليا قد قامت بالغدر بها لأن دول الاتحاد الأوروبي لم تلتزم ولم تحترم تعهداتها في التعاطي مع ملفات الهجرة القادمة باتجاه أوروبا، وبالتالي فإن هذا التحرك الايطالي تجاه ليبيا وتونس بحكم الموقع الجغرافي، وأن إيطاليا تريد حلول تخفف ضغط تدفق الهجرة غير الشرعية باتجاه شواطئها".وأشار إلى أن "تكرار الحديث عن ملف الهجرة هو أحد الملفات الحارقة في إيطاليا، خاصة وأن حجم المهاجرون تجاه ايطاليا كبير، وأن إيطاليا تريد أن تحد حلول في ظل تخلي الإتحاد الأوروبي عن دعمها ومساندتها وتركها وحيدة تعاني مصيرا يأبى الاتحاد الأوروبي أن يتعاطى فيه، وأنها تعاملت بنفس المنطق حيث إنها سهلت للمهاجرين مغادرة أراضيها باتجاه بقية دول الاتحاد الأوروبي".وأوضح أن "ملف الهجرة لا يتعلق بليبيا وتونس وايطاليا فقط، لأن هذا الملف كبير وعميق وشائك وبه الكثير من التقاطعات التي يصعب أن يكون هناك حل محلي لها في ظل عدم وجود رؤية استراتيجية يمكن أن تساهم في إنهاء هذه الأزمة التي تسببت بها الدول الاستعمارية التي احتلت دول أفريقيا والتي لاعلاقة ليبيا أو تونس بها، بل وكانت ليبيا وتونس ضحايا هذا الاستعمار وأن كانت نتائجه أقل دموية وإجرام في نهب الثروات مثلما ما جرى في القارة الإفريقية".محاولة ترقيعواعتبر أن زيارة مليوني تأتي في محاولة ترقيع بعد تعهدها للرئيس التونسي قيس السعيد بجملة من التعهدات التي لم تحترمها إيطاليا واحترمتها تونس وليبيا والجزائر احترمتها بشكل كبير الكثير من التعهدات التي نفذتها وحيده بعيدا عن أي دعم أو مساندة.وقال إن ميلوني تريد أن يكون هناك تشديد، ولكن ما هو الموقف الإيطالي تجاه تونس، خاصة وأن القضية ليست قضية تونسيه أو ليبيه، هناك جهود كبرى قامت بها الدولتان ومنها على سبيل المثال نجاح وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية التي قامت بالسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس والذي سوف يساهم في ضبط الحدود بين البلدين، لأن هذا الأمر سوف ينعكس إيجابا على تونس لأنه من مصلحة تونس أن تعيش في أمن وسلام لأن هذا الأمر سوف ينعكس إيجابا على تونس والعكس صحيح.وأكد أن نجاح ليبيا في السيطرة على حدودها سوف يساهم في نجاح البلدين في مكافحة ملفات الهجرة الغير شرعية التي يعلم الجميع أن هناك جريمة منظمة في أوروبا تقوم بالإتجار بالبشر، وليس من المعقول أن يأتي المهاجر على قدميه يسير آلاف الكيلومترات في الصحراء ليصل إلى البحر المتوسط هذا الأمر لا يتم إلا عن طريق عصابات منظمة تقوم بالاتجار بالبشر.وتابع أن "جهود البلدين ستكون منصبة على كيفية حماية حدودهما، ولكن في ظل غياب الإسناد والدعم الدولي والموقف الدولي الصارم والصريح لن يكتب لكل هذه الجهود بالنجاح في قارة تعيش الفقر والجوع والتهميش وتسرق وتنهب ثرواتها من أجل أن يعيش غيرها بخير وسلام".وأشار إلى أن إيطاليا تبحث اليوم عن جهود محلية من أجل الحد من تدفق المهاجرين عن أراضيها ولكن هذا الأمر يتجاوز حدود إمكانيات هذه الدول، من يقوم بنقل هؤلاء المهاجرون هم عصابات وجماعات دولية تستفيد من جمع الأموال من المهاجرين، وطالما لم تكن هناك رؤية حقيقية لدول الاتحاد الأوروبي التي نهبت ثروات القارة الافريقية ببناء اقتصاديات هذه الدول وإنهاء منظومات الفساد التي زرعتها لنهب أموالها وثرواتها سيبقى الحال على ما هو عليه ولا يستطيع أحد أن يحمي أحد حدود الآخرين.وشدد على ضرورة أن يتم العمل والبناء لخلق آمال حقيقية ليعيش الأفارقة في أوطانهم بكرامة، وليس بنهب ثرواتهم ثم الطلب من ليبيا وتونس أن تمنع تدفق المهاجرين من أراضيها، فليست ليبيا وتونس من نهبت ثروات هذه الشعوب.
https://sputnikarabic.ae/20240123/الهجرة-غير-الشرعية-تثير-مخاوف-كبيرة-على-الأراضي-الليبية-1085322141.html
https://sputnikarabic.ae/20240128/تونس-تطيح-بشبكة-دولية-متخصصة-في-تهريب-المهاجرين-1085516235.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/لماذا-يصر-الاتحاد-الأوروبي-على-تصدير-أزمة-الهجرة-غير-الشرعية-للبدان-العربية-1087335105.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم

قبيل زيارة مرتقبة لتونس... إلى أين ستصل جهود ميلوني في ملف الهجرة غير الشرعية؟

13:18 GMT 16.04.2024
© AFP 2023 / VALERIA MONGELLIرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / VALERIA MONGELLI
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حصري
تبذل إيطاليا جهودا حثيثة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ ترى أن الهجرة المتدفقة إليها من أفريقيا مشكلة باتت تؤرقها هي ودول الاتحاد الأوروبي.
غير أن إيطاليا أخذت خطوات منفردة لمعالجة هذا الملف مع دول الشمال الإفريقي المتمثلة في ليبيا وتونس على وجه الخصوص، فهل ستثمر هذه الجهود في الحد من هذه الظاهرة؟
ربما تتضح الكثير من الأمور والنقاط حول هذا الملف عقب الزيارة المرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في السابع عشر من أبريل الحالي إلى تونس.
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البحث عن الحلول

التحركات الايطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تأتي بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، إذ تعد روما البوابة الأولى لوصول المهاجرين إلى القارة العجوز، وفقا للمحلل السياسي إدريس أحميد، الذي يعتقد أن تعهد حكومة ميلوني بإيقاف الهجرة لإيطاليا يأتي في إطار الوعود الانتخابية، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيطاليا.
وتابع أحميد في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن ملف الهجرة موضوع كبير يشغل بال الكثير من الدول وعلى رأسها دول الشمال المغاربي، لأنه يتعلق بهذه الأمواج البشرية التي تتحرك من الدول الإفريقية من أجل البحث عن فرص العيش الكريم، بسبب المعاناة التي تعاني منها الدول الإفريقية وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى هيمنة الدول الاستعمارية عليها، مما جعل شباب هذه الدول بالمغامرة في الصحراء للوصول إلى أوروبا عبر دول الشمال الإفريقي.
وأوضح أن هناك تحركات أوروبية في نقل المهاجرين وكيفية الحد منها ومعالجة أسبابها، مشددا على ضرورة تغيير الدول الأوروبية سياستها وخلق تنمية حقيقية في إفريقيا، وإنهاء السيطرة الاحتكارية الأوروبية على اقتصاد أفريقيا.
يرى أحميد أن زيارة ميلوني المرتقبة لتونس سوف تتناول موضوع الهجرة الذي تطور وأصبح ينطلق بأعداد كبيرة، جاء بعد القرارات الأوروبية بعد تعديل السياسات الخاصة بالهجرة والتي تنص على إعادة المهاجرين لأوطانهم أو لدول العبور، وهذه مشكلة كبيرة بدأت بالفعل حيث تم إعادة أعداد من المهاجرين بالفعل إلى ليبيا وهذه مشكلة كبيرة لأن المهاجرين لا يريدون الاستقرار في ليبيا ودول العبور، وإنما يريدون العودة إلى أوروبا من جديد وهذه مشكلة كبيرة.
وأكد أن حكومة ميلوني تعي جيدا أن تونس تعاني من أزمات اقتصادية وتعهدت بتقديم مساعدات لتونس، وربما هناك تباينات في الموقف الأوروبي فيما يتعلق في دعم تونس، إذ أن تونس ترى أن موضوع السيادة هو اولوية.
وأشار إلى تصريحات الرئيس التونسي قيس السعيد التي قال فيها إن "تونس لن ترضى بموضوع السياسات الأوروبية فيما يتعلق بموضوع الهجرة ولن تكون تونس مأوى للمهاجرين"، مضيفا أن ليبيا تعاني من تراكم الكثير من المهاجرين بسبب عدم استقرارها والظروف السياسية التي تمر بها ومن الصعب السيطرة على هذا الملف.
واعتبر أن ليبيا هي النقطة الأضعف فيما يتعلق بتوجهات أوروبا من ناحية مسألة توطين هؤلاء المهاجرين في ليبيا خاصة في الغرب الليبي الذي يعاني نقص الأمن بالإضافة إلى الكثير من الإشكاليات الأخرى.
وتوقع أن تكون هناك زيارة للحكومة الإيطالية إلى ليبيا لمناقشة هذه الملفات المتكررة التي تحتاج لحل جذري يتمثل بموقف دولي موحد لمعالجة أسباب الهجرة، واعتبر أن معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية يتعلق بضرورة تغيير السياسات الأوروبية الكبرى تجاه إفريقيا التي ترى بأن أفريقيا مواقع ثروات كبيرة.
صورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
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جهود فردية

من جهته، يرى المحلل السياسي التونسي باسل الرجمان إن إيطاليا تحاول أن تلعب دور في أفريقيا في ظل تراجع الدور الفرنسي في شمال أفريقيا، وفي ظل تباين في السياسات الأوروبية خاصة وأن إيطاليا تستشعر بأنها تم إهمالها أوربيا في مواجهة قانون الهجرة، وبالتالي تحاول أن تلعب دورا منفردا من أجل حماية مصالحها أو مصالح الأمن القومي الإيطالي.
وتابع الرجمان في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "إيطاليا تتحرك مع دول المنطقة عبر رؤية ايطالية خارج إطار السياسات الأوروبية المُشتركة التي تعتبرها إيطاليا قد قامت بالغدر بها لأن دول الاتحاد الأوروبي لم تلتزم ولم تحترم تعهداتها في التعاطي مع ملفات الهجرة القادمة باتجاه أوروبا، وبالتالي فإن هذا التحرك الايطالي تجاه ليبيا وتونس بحكم الموقع الجغرافي، وأن إيطاليا تريد حلول تخفف ضغط تدفق الهجرة غير الشرعية باتجاه شواطئها".
وأشار إلى أن "تكرار الحديث عن ملف الهجرة هو أحد الملفات الحارقة في إيطاليا، خاصة وأن حجم المهاجرون تجاه ايطاليا كبير، وأن إيطاليا تريد أن تحد حلول في ظل تخلي الإتحاد الأوروبي عن دعمها ومساندتها وتركها وحيدة تعاني مصيرا يأبى الاتحاد الأوروبي أن يتعاطى فيه، وأنها تعاملت بنفس المنطق حيث إنها سهلت للمهاجرين مغادرة أراضيها باتجاه بقية دول الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن "ملف الهجرة لا يتعلق بليبيا وتونس وايطاليا فقط، لأن هذا الملف كبير وعميق وشائك وبه الكثير من التقاطعات التي يصعب أن يكون هناك حل محلي لها في ظل عدم وجود رؤية استراتيجية يمكن أن تساهم في إنهاء هذه الأزمة التي تسببت بها الدول الاستعمارية التي احتلت دول أفريقيا والتي لاعلاقة ليبيا أو تونس بها، بل وكانت ليبيا وتونس ضحايا هذا الاستعمار وأن كانت نتائجه أقل دموية وإجرام في نهب الثروات مثلما ما جرى في القارة الإفريقية".
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محاولة ترقيع

واعتبر أن زيارة مليوني تأتي في محاولة ترقيع بعد تعهدها للرئيس التونسي قيس السعيد بجملة من التعهدات التي لم تحترمها إيطاليا واحترمتها تونس وليبيا والجزائر احترمتها بشكل كبير الكثير من التعهدات التي نفذتها وحيده بعيدا عن أي دعم أو مساندة.
وقال إن ميلوني تريد أن يكون هناك تشديد، ولكن ما هو الموقف الإيطالي تجاه تونس، خاصة وأن القضية ليست قضية تونسيه أو ليبيه، هناك جهود كبرى قامت بها الدولتان ومنها على سبيل المثال نجاح وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية التي قامت بالسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس والذي سوف يساهم في ضبط الحدود بين البلدين، لأن هذا الأمر سوف ينعكس إيجابا على تونس لأنه من مصلحة تونس أن تعيش في أمن وسلام لأن هذا الأمر سوف ينعكس إيجابا على تونس والعكس صحيح.
وأكد أن نجاح ليبيا في السيطرة على حدودها سوف يساهم في نجاح البلدين في مكافحة ملفات الهجرة الغير شرعية التي يعلم الجميع أن هناك جريمة منظمة في أوروبا تقوم بالإتجار بالبشر، وليس من المعقول أن يأتي المهاجر على قدميه يسير آلاف الكيلومترات في الصحراء ليصل إلى البحر المتوسط هذا الأمر لا يتم إلا عن طريق عصابات منظمة تقوم بالاتجار بالبشر.
وتابع أن "جهود البلدين ستكون منصبة على كيفية حماية حدودهما، ولكن في ظل غياب الإسناد والدعم الدولي والموقف الدولي الصارم والصريح لن يكتب لكل هذه الجهود بالنجاح في قارة تعيش الفقر والجوع والتهميش وتسرق وتنهب ثرواتها من أجل أن يعيش غيرها بخير وسلام".
وأشار إلى أن إيطاليا تبحث اليوم عن جهود محلية من أجل الحد من تدفق المهاجرين عن أراضيها ولكن هذا الأمر يتجاوز حدود إمكانيات هذه الدول، من يقوم بنقل هؤلاء المهاجرون هم عصابات وجماعات دولية تستفيد من جمع الأموال من المهاجرين، وطالما لم تكن هناك رؤية حقيقية لدول الاتحاد الأوروبي التي نهبت ثروات القارة الافريقية ببناء اقتصاديات هذه الدول وإنهاء منظومات الفساد التي زرعتها لنهب أموالها وثرواتها سيبقى الحال على ما هو عليه ولا يستطيع أحد أن يحمي أحد حدود الآخرين.
وشدد على ضرورة أن يتم العمل والبناء لخلق آمال حقيقية ليعيش الأفارقة في أوطانهم بكرامة، وليس بنهب ثرواتهم ثم الطلب من ليبيا وتونس أن تمنع تدفق المهاجرين من أراضيها، فليست ليبيا وتونس من نهبت ثروات هذه الشعوب.
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