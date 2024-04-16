قناة إسرائيلية: اختلافات داخلية بشأن الرد على الهجوم الإيراني

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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قناة إسرائيلية: اختلافات داخلية بشأن الرد على الهجوم الإيراني
قناة إسرائيلية: اختلافات داخلية بشأن الرد على الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك اختلافات إسرائيلية داخلية في الرأي بشأن الرد المتاح والمفترض على الهجوم الإيراني‏ على بلادهم. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T18:05+0000
2024-04-16T18:05+0000
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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل من الوزيرين، بيني غانتس عضو مجلس الحرب على قطاع غزة، ومعه يوآف غالانت، وزير الدفاع، يؤيدان ضرورة الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن ائتلاف أو تحالف إقليمي تجاه إيران.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك مسؤولين إسرائيليين آخرين رفضوا رأي غانتس وغالانت وطلبوا بضرورة الرد الفوري على الهجوم الإيراني على بلادهم.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن القلق والتوتر يسودان الإدارة الأمريكية تخوفا من عدم إعلان إسرائيل موعد هجومها المحتمل على إيران.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هناك قلقا في الولايات المتحدة من أن إسرائيل لن تقوم بإعلام أو إطلاع واشنطن قبل الهجوم المحتمل على إيران.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أنه لا توجد أي ضمانات إسرائيلية بأن تطلع تل أبيب، واشنطن، على موعد مهاجمتها المحتملة على إيران، والتي تأتي ردا على هجوم إيران ليلة السبت/ الأحد الماضي.وأوضح المسؤول الأمريكي أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية، رسميا وحتى الآن بخطط أو سيناريوهات الرد الخاصة بها على الهجوم الإيراني الأخير، ولا بموعد تنفيذها.وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.وياتي هذا في وقت قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "تقاعس المؤسسات الدولية في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق هو الذي دفع إيران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".وأضاف رئيسي أن "الرد على أي عمل ضد المصالح الإيرانية سيكون بقوة أكبر وأوسع وبطريقة مؤلمة بشكل أكثر من ذي قبل".كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره "للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الروسية لإفشال مؤامرات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20240416/غانتس-إسرائيل-سترد-على-إيران-في-الوقت-والزمان-المناسبين-1088022407.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/قلق-أمريكي-من-عدم-إعلان-إسرائيل-موعد-هجومها-المحتمل-على-إيران-1088024031.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني
أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني

قناة إسرائيلية: اختلافات داخلية بشأن الرد على الهجوم الإيراني

18:05 GMT 16.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك اختلافات إسرائيلية داخلية في الرأي بشأن الرد المتاح والمفترض على الهجوم الإيراني‏ على بلادهم.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل من الوزيرين، بيني غانتس عضو مجلس الحرب على قطاع غزة، ومعه يوآف غالانت، وزير الدفاع، يؤيدان ضرورة الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن ائتلاف أو تحالف إقليمي تجاه إيران.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك مسؤولين إسرائيليين آخرين رفضوا رأي غانتس وغالانت وطلبوا بضرورة الرد الفوري على الهجوم الإيراني على بلادهم.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
غانتس: إسرائيل سترد على إيران في الوقت والزمان المناسبين
15:39 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن القلق والتوتر يسودان الإدارة الأمريكية تخوفا من عدم إعلان إسرائيل موعد هجومها المحتمل على إيران.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هناك قلقا في الولايات المتحدة من أن إسرائيل لن تقوم بإعلام أو إطلاع واشنطن قبل الهجوم المحتمل على إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أنه لا توجد أي ضمانات إسرائيلية بأن تطلع تل أبيب، واشنطن، على موعد مهاجمتها المحتملة على إيران، والتي تأتي ردا على هجوم إيران ليلة السبت/ الأحد الماضي.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية، رسميا وحتى الآن بخطط أو سيناريوهات الرد الخاصة بها على الهجوم الإيراني الأخير، ولا بموعد تنفيذها.
وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
قلق أمريكي من عدم إعلان إسرائيل موعد هجومها المحتمل على إيران
16:56 GMT
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.
وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
وياتي هذا في وقت قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "تقاعس المؤسسات الدولية في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق هو الذي دفع إيران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".
وأضاف رئيسي أن "الرد على أي عمل ضد المصالح الإيرانية سيكون بقوة أكبر وأوسع وبطريقة مؤلمة بشكل أكثر من ذي قبل".
كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره "للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الروسية لإفشال مؤامرات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي".
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