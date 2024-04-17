الناتو يؤكد إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا

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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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البرنامج المسائي
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On air
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59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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الناتو يؤكد إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا
الناتو يؤكد إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن مجلس "الناتو-أوكرانيا" سيعقد اجتماعا، يوم الجمعة، بناء على طلب من الرئيس الأوكراني... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T14:31+0000
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وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء وزراء هولندا والتشيك والدنمارك: "طلب زيلينسكي عقد اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا، وسنعقد الاجتماع يوم الجمعة. سيكون الاجتماع مع زيلينسكي، ثم مع وزراء دفاع الناتو لتلبية الاحتياجات الملحة لمزيد من الدعم إلى أوكرانيا".وحثّ ستولتنبرغ الدول الأعضاء على إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على أنفسهم، قائلًا: "أوكرانيا بحاجة لمزيد من الأسلحة، لذلك إذا واجه الحلفاء خيارا بين تحقيق أهداف الناتو أو تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، فإنني أعلنها واضحة، أرسلوا المساعدات إلى أوكرانيا".وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلفاء لديهم الفرصة لإرسال أنظمة دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا، لكنه لم يحدد عددها.وكالات: الناتو ليس لديه عدد كاف من القوات لمواجهة روسياوفي الوقت نفسه، أشار ستولتنبرغ إلى أنه لا يمكنه "الحديث عن أرقام محددة، لأن هذه معلومات سرية"، ووفقا له، يتم نشر أقل من 100 نظام دفاع جوي "باتريوت" في أوروبا، لكن جميع أعضاء التحالف لديهم عدد كبير من هذه الأنظمة، وفي المقام الأول أمريكا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20240416/زيلينسكي-ينتقد-الغرب-إسرائيل-ليست-دولة-عضو-في-الناتو-1088006865.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو

الناتو يؤكد إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا

14:31 GMT 17.04.2024
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© NATO
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن مجلس "الناتو-أوكرانيا" سيعقد اجتماعا، يوم الجمعة، بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء وزراء هولندا والتشيك والدنمارك: "طلب زيلينسكي عقد اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا، وسنعقد الاجتماع يوم الجمعة. سيكون الاجتماع مع زيلينسكي، ثم مع وزراء دفاع الناتو لتلبية الاحتياجات الملحة لمزيد من الدعم إلى أوكرانيا".
وحثّ ستولتنبرغ الدول الأعضاء على إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على أنفسهم، قائلًا: "أوكرانيا بحاجة لمزيد من الأسلحة، لذلك إذا واجه الحلفاء خيارا بين تحقيق أهداف الناتو أو تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، فإنني أعلنها واضحة، أرسلوا المساعدات إلى أوكرانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعقدان مؤتمرا صحفيا ب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
زيلينسكي ينتقد الغرب... إسرائيل ليست دولة عضو في "الناتو"
أمس, 08:53 GMT
وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلفاء لديهم الفرصة لإرسال أنظمة دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا، لكنه لم يحدد عددها.
وقال ستولتنبرغ: "الحقيقة هي أن لدينا أنظمة كافية لتزويد أوكرانيا بكميات أكبر بكثير، سواء كنا نتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي بشكل عام أو بطارية باتريوت، وهذا ما نعمل عليه الآن".
وكالات: الناتو ليس لديه عدد كاف من القوات لمواجهة روسيا
وفي الوقت نفسه، أشار ستولتنبرغ إلى أنه لا يمكنه "الحديث عن أرقام محددة، لأن هذه معلومات سرية"، ووفقا له، يتم نشر أقل من 100 نظام دفاع جوي "باتريوت" في أوروبا، لكن جميع أعضاء التحالف لديهم عدد كبير من هذه الأنظمة، وفي المقام الأول أمريكا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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