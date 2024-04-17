https://sputnikarabic.ae/20240417/الناتو-يؤكد-إعطاء-الأولوية-لتقديم-الدعم-العسكري-إلى-أوكرانيا--1088049941.html

الناتو يؤكد إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا

الناتو يؤكد إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن مجلس "الناتو-أوكرانيا" سيعقد اجتماعا، يوم الجمعة، بناء على طلب من الرئيس الأوكراني... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T14:31+0000

2024-04-17T14:31+0000

2024-04-17T14:31+0000

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وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء وزراء هولندا والتشيك والدنمارك: "طلب زيلينسكي عقد اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا، وسنعقد الاجتماع يوم الجمعة. سيكون الاجتماع مع زيلينسكي، ثم مع وزراء دفاع الناتو لتلبية الاحتياجات الملحة لمزيد من الدعم إلى أوكرانيا".وحثّ ستولتنبرغ الدول الأعضاء على إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على أنفسهم، قائلًا: "أوكرانيا بحاجة لمزيد من الأسلحة، لذلك إذا واجه الحلفاء خيارا بين تحقيق أهداف الناتو أو تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، فإنني أعلنها واضحة، أرسلوا المساعدات إلى أوكرانيا".وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلفاء لديهم الفرصة لإرسال أنظمة دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا، لكنه لم يحدد عددها.وكالات: الناتو ليس لديه عدد كاف من القوات لمواجهة روسياوفي الوقت نفسه، أشار ستولتنبرغ إلى أنه لا يمكنه "الحديث عن أرقام محددة، لأن هذه معلومات سرية"، ووفقا له، يتم نشر أقل من 100 نظام دفاع جوي "باتريوت" في أوروبا، لكن جميع أعضاء التحالف لديهم عدد كبير من هذه الأنظمة، وفي المقام الأول أمريكا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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